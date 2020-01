Anális szex: hogyan kell jól csinálni?

Mit értünk anális szex alatt?

A latin végbélnyílás szóból (anus) származtatjuk magát a kifejezést. Ha pontosak akarunk lenni, akkor az anális szex alatt nemcsak a végbélen keresztül történő közösülést értjük, hanem a végbélnyílásnak és környékének, mint erogén zónának az ingerlését is. Az anális szex gyakorlói e testtájék izgatásával a nemi izgalom kiszélesítését célozzák meg.

Az anális szexnél az izgatás többféle módon lehetséges: kézzel történő simogatással, ingerléssel, orális úton ajakkal és nyelvvel, vagy behatolással, vagyis anális közösüléssel. Az anális szex betöltheti az előjáték szerepét, de irányulhat az anális orgazmus elérésére is.

Az anális szex koronkénti megítélése

A korabeli források (írások, rajzok) arról tanúskodnak, hogy minden korban ismerték és gyakorolták ezt a közösülési formát. Természetesen a fogadtatás, a társadalmi megítélés koronként más és más volt. A Káma Szútrában is találhatunk az anális közösülésre utaló leírásokat, rajzokat, mivel a hindu vallás nem tiltotta ezt a fajta szexuális együttlétet, sőt egyfajta misztikus élményt vártak tőle.

Az ókori Egyiptomban különleges szeretkezési formaként aposztrofálták, az istenek és a fáraók kiváltságának tartották. A görögöknél szintén bevett szokás volt, olyannyira, hogy innen jött a "görög szerelem" elnevezése is. A görög lányok szüzességük megóvása érdekében hajlottak az anális szexre, de a görögök főistene, Zeusz már a fiatal fiúkat részesítette előnyben, elég, ha csak szerelmére, Ganümédészre gondolunk. Dionüszosz, a bor, a mámor és a termékenység istene is kedvelte a fiúkkal átélt anális közösülést, ezért is maradt rajta a glütéer (seggbe dugó) csúfnév.

A zsidó vallás viszont fajtalankodásnak és nem kívánatos együttlétnek tartotta. A középkorban a vallás természetellenes közösülésnek nyilvánította, és az "elkövetőket" halálbüntetéssel sújtotta.

Anális közösülés - kinek öröm, kinek nem

Mit érez a férfi? 7 férfi vallott arról, mit érez anális szex közben Kattintson!

A nemi közösülések egyik lehetséges módja az anális közösülés. Ha heteroszexuálisokról beszélünk, akkor ez alatt azt értjük, hogy a férfi hímvesszőjével a nő végbélnyílásába hatol, és ott közösülési mozdulatokat végez, adott esetben az orgazmusig. Ez a fajta közösülés egyesek számára igazi örömszerzést jelent, míg mások utálattal fordulnak el tőle, és nem is akarnak róla hallani.

Az anális szex rendkívül sok veszélyt is rejt magában

Sok nő azért utasítja el az anális közösülést, mert tisztátalannak tartja, vagy éppen azért, mert - a szűk végbélnyílás miatt - fájdalmat jelent számára, illetve sérülést okozhat. Ezek a félelmek természetesen nem alaptalanok. Az anális közösülés előtt gyakran alkalmazzák az anilinguszt, azaz a végbél és környéke szájjal és nyelvvel történő izgatását, mert így könnyebbé válik a behatolás.

A másik eljárás a könnyebb behatolás érdekében a megfelelő síkosító szerek használata. Az anális szexet kedvelők abban látják az aktus különlegességét, hogy a végbélnyílás szűkebb, mint a vagina, és ezért intenzívebb szexuális érzést nyújt. Az ejakulációt követően a szoros végbélből nem csúszik ki a lankadó hímvessző, így hosszabb ideig tarthat maga az aktus is.

Orális szex Így legyen a mestere: tippek, trükkök, ötletek. Kattintson!

Ha az anális szex mellett dönt egy pár, a behatolást először síkosított ujjal érdemes végezni, majd ha az ánusz kellően kitágult, akkor ajánlatos csak a hímvesszővel is behatolni. A közvélemény-kutatások adatai szerint a heteroszexuálisoknál az anális szex csak alkalmi, kiegészítő szerepet játszik a vaginális közösülés mellett, míga homoszexuálisoknál ez a közösülési módszer értelemszerűen gyakori. Bizonyos nők intenzíven átélik az anális orgazmust, míg másoknál semmilyen izgalmat nem kelt ez a közösülési mód, csak kedvesük kérésére egyeznek bele. A férfiaknál az anális orgazmust a végbélen keresztül jól izgatható prosztata váltja ki.

Az anális szex veszélyei

Az anális szex rendkívül sok veszélyt rejt magában, még akkor is, ha a résztvevők betartják az alapvető "előírásokat". Régen úgy is gondolták, hogy az AIDS a homoszexuálisok betegsége, de ma már tudjuk, hogy a veszély mindenkire leselkedik. Számos kutatás bizonyította, hogy anális szex során terjed leginkább az AIDS, de más nemi úton terjedő betegségeket is - például hepatitiszt - könnyen "összeszedhet" az ember!

A végbél alapos kimosása és tisztítása (akár beöntés útján is) ellenére sem kerülhető el teljes mértékig, hogy az anális közösüléskor bizonyos baktériumok, és egyéb nem kívánatos anyagok a hímvesszőre kerüljenek. Ezért aranyszabály, hogy anális közösülést követően ne történjen vaginális közösülés, illetve felláció, vagyis ne kerüljön a férfi nemi szerve a partnere hüvelyébe és szájába.