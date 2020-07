Szexológusok tanácsai anális szexhez

Akár kíváncsiak vagyunk csak, akár kifejezetten tapasztaltak, az anális szex bekerült a köztudatba - ezt mondja legalábbis a Journal of Sexual Medicine szaklap egy korábbi számában olvasható tanulmány. Eszerint a 19-44 éves női korosztály minden harmadik tagja kísérletezett már anális szexszel, így tehát érdemes beszélni róla.

Nem kellene, hogy fájjon. "Lehet, hogy mindez furcsán fog hangzani, de az anális szex, ha jól csinálják, akkor nem fáj" - állítja Alyssa Dweck,a Mount Sinai School of Medicine professzorhelyettese. Javaslatai szerint ne kísérletezzünk ezzel, ha aranyerünk van, vagy emésztési problémákkal küzdünk, és mindenféleképpen használjunk sok síkosítót, az ánusz ugyanis - a hüvelytől eltérően - nem síkosítja magát. Próbálkozzunk szilikon-alapú síkosítóval, ugyanis ez nem szárad ki úgy, ahogyan a vízalapú síkosítók szoktak - teszi hozzá Charley Ferrer New York-i szexológus, a Sex Unlimited c. könyv szerzője.

Nem fog "kitágítani" minket

Sokan attól tartanak az anális szexxel kapcsolatban, mondja Dweck, hogy ez inkontinenciához vezethet. Ez koránt sincs így, az ánusz ugyanis kitágul annyira, hogy befogadhassa akár a péniszt, akár azt a játékszert, amellyel kísérletezünk (gondoljunk bele, az ürítés közben is hasonlóan működik), majd visszahúzódik normális méretére.

Lehet orgazmusunk is tőle

Az anális szex egyes nők számára annyira izgató tud lenni - hiszen az ánusznak erős érzőidegi ellátottsága van -, hogy akár orgazmushoz is vezethet, mondja Dweck.

Kezdjük csak lassan

Ha nőként kíváncsiak vagyunk arra, hogy az anális szex mit nyújthat nekünk, próbáljuk ki a menzesz után, amikor testünk nyugodtabb. Az is jó megoldás, ha partnerünkkel együtt tusolunk és hagyjuk neki, hogy szappanosabb, síkosabb kézzel elkezdje masszírozni az ánuszt és környékét. Ha a fürdőszobában kísérletezünk, akkor jóval "tisztábbnak" érezhetjük magunkat. Ha nemrégiben ürítettünk, nem kell amiatt aggódnunk, hogy partnerünk beleütközik esetleg némi maradványba - a salakanyagot ugyanis szervezetünk jóval feljebb tárolja, a vastagbélben. Ha tehát alaposan megtisztálkodtunk, sem ujjunk, sem pedig egy játékszer nem kerül kapcsolatba széklettel.

Kommunikáljunk le mindent

Még azelőtt beszéljünk meg mindent partnerünkkel, hogy a ruhák a padlóra kerülnének, javasolja Ferrer. Legyen egy biztonsági szó is - egy olyan szó, amelynek garantáltan semmi köze nincs a szexhez: ha ezt kimondjuk, partnerünknek azonnal, kérdés nélkül abba kell hagynia azt, amit csinál, ugyanis ez a szó jelenti azt, hogy az adott helyzet nagyon nem tetszik nekünk. Ez amúgy nemcsak az anális szexnél, hanem bármely más új dolognál működhet. Partnerünk nem fogja tudni feltétlenül megmondani azt, hogy a gyönyör vagy afájdalommiatt adunk ki éppen olyan hangokat, amilyeneket, úgyhogy egy egyértelmű kódszó ilyenkor nagyon sokat jelenthet és sok kellemetlenségtől megkímélhet mindkettőnket.

Hagyjuk a beöntést

A beöntés csak komplikálja az életet, irritálhatja az ánuszt is, úgyhogy maradjunk a szappannál és a víznél.

Használjunk óvszert

Még akkor is, ha monogám párkapcsolatban vagyunk, az óvszer kifejezetten szükséges az anális szexhez. Egyfelől azért, mert csökkenti a súrlódást, így könnyebb a behatolás. Másfelől, az anális területeken a szövetek jóval érzékenyebbek, könnyebben lehet mikroszkopikus méretű szakadásokat és sérüléseket okozni. Ha óvszer nélkül futunk neki az anális szexnek, a végbelünkben lévő baktériumok a véráramunkba is bekerülhetnek, ez pedig nagyon rossz irányba vezethet, mondja Dweck. Az is fontos, hogy ha partnerünk váltogatja a behatolást az ánusz és a hüvely között, minden váltásnál húzzon új óvszert. Arról se feledkezzünk meg, hogy óvszerhasználat esetén ne olajalapú síkosítót használjunk, ugyanis az olaj hatására a latex meggyengülhet és elszakadhat.

Próbálkozzunk játékszerekkel

"A szexuális játékszerek sokat segítenek, ha az anális szexszel próbálunk megismerkedni", véli Ferrer. Olyan kiegészítőt válasszunk, amely egyik végén kiszélesedik, erre azért van szükség, mert az ánuszba könnyen becsúszhatnak az egyenvékony kiegészítők és megtörténhet, hogy nem is tudjuk kihúzni ezeket. Próbálkozzunk elsőként például egy kisebb análdugasszal, amellyel megtapasztalhatjuk, hogy tetszik-e nekünk az érzet vagy sem.

Ha nem tetszik, ne csináljuk

Minden szexológus megegyezik abban, hogy ugyan sok nő izgatónak tartja az anális szexet, attól függetlenül ez nem passzol minden egyes ember ízléséhez és nem is esik mindenkinek jól. Ha úgy érezzük, hogy nem jó érzés, vagy még ki sem akarjuk próbálni, akkor ne erőltessük.

