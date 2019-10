Mit érez a férfi anális szex közben?

A férfiak jó része az anális szexet egy olyan hálószobai tevékenységnek gondolja, amit vétek lenne nem kipróbálni. A womenshealthmag.com utánajárt annak, hogy valójában mit is érez, gondol egy férfi arról, ha a barátnője benne van az anális szexben. Egyszerűen megkérdeztek 7 férfit az anális szexről.

Soha nem éreztem szükségét, hogy felfedezzem ezt a területet

"Az, hiszen behelyezheted a péniszed egy nagyon szűk helyre. De, amikor a megvalósításra kerül sor, sokkal több a logisztika benne, mint gondolnánk, ami kicsit lehangoló" - idézi a lap Christopher mondatait."Volt részem anális szexben, de sokkal több volt, mint egy "tegyük be és nézzük meg milyen érzés". Az exbarátnőm megígérte, ha megnyerjük a focimeccset a jutalmam az anális szex lesz. Be is tartotta az ígéretét. De nem volt benne, de nem készültünk rá megfelelően a dologra és nem is síkosítottunk eléggé. Nem lettem az a fajta srác, aki erre kéri a barátnőjét" - ezt már Scott osztotta meg az olvasókkal.A lap Paul nevű interjúalanya szerint "? Ez vicc volt, mert valójában soha nem éreztem szükségét, hogy felfedezzem ezt a területet. Ahogy hallottam a nőnek nem olyan élvezetes az anális szex, sem fizikailag, sem mentálisan. És az sem feltétlen vonzó, hogy így nagyon szűk helyen lehetek. De, ha egy lány szeretné, akkor benne vagyok" - teszi hozzá."Az anális szex jó ötletnek tűnik, ha nagyon ki vagy éhezve. De olyan ez,. Jó ötletnek tűnik még egy falat, de valójában már nem esik jól. Néha többet akarsz, mint amit a lány adhat. De, amit adhat az a vaginája. Erre viszont csak akkor döbbensz rá, amikor már túl vagytok az anális szexen és nem érted, hogy miért tartottad korábban jó ötletnek. A vagina tiszta, míg a hátsó bejáratnál megvan az esély ennek az ellenkezőjére is. 16 éves voltam, amikor először próbáltam, de a 20-as éveimben csináltam újra, mert reszketés fogott el, ha rá gondoltam" - emlékezett vissza Mauricio."Nem próbáltam még az anális szexet. Nem vagyok ellene, de nem fogok belehalni, ha enélkül kell élnem. Nagyon sok örömöt ad egy lány vaginája, szóval furcsának érezném megkérni, hogy a hátsó bejáratot használjam. Ha felajánlja, elfogadom, de" - Zack.Dan vallomása szerint "az anális szex jó érzés, de, mint a vaginális. Több nyomás van a péniszen és nagyobb a stimuláció is - de a vaginális szex pont ugyan ilyen, ha valaki tudja, hogy mit kell tenni" - Dan.