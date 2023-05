Jót tesz mentális egészségünknek az alkalmi szex?

Mit értünk alkalmi szex alatt?

Az alkalmi szex szexuális aktus két ember között, akik nem élnek egymással párkapcsolatban. A két fél ilyenkor nem is vár el általában a másiktól többet, és nincsenek romantikus elképzeléseik, terveik a másik féllel kapcsolatban - írja a MedicalNewsToday. Az is lehet, hogy nem egy éjszakás kalandról van szó, hanem egy "barátság extrákkal" kapcsolat alakul ki, de a rendszeresség ellenére sincs szó párkapcsolatról.

A szexuális vágy mellett számtalan oka lehet egy ilyen együttlétnek, a többi között például:

van, aki így akar túljutni a volt párján;

vagy az önbizalmát akarja növelni;

vagy több dolgot ki akar próbálni az ágyban;

vagy így csökkenti a stresszt az életében.

Milyen következményei lehetnek?

A VeryWellMind gyűjtése szerint a negatív következmények között van a társadalom elítélése (elsősorban a nőkre nézve), a fertőző nemi betegségek, a nem kívánt terhesség, szexuális bántalmazás, az esetleges rossz érzések, mint a bűntudat, a szégyen vagy a csalódottság. Pozitív kimenetele lehet az, ha valaki kellemesen csalódik az élményben, szexuálisan kielégül, megnő az önbizalma, vonzóbbnak érzi magát, esetleg olyannal találkozik, akivel később kapcsolata lesz.

Nem való mindenkinek az alkalmi szex. Fotó: Getty Images

Kutatások is születtek arról, hogy a mentális egészségre milyen hatással lehetnek az egyszeri aktusok. Egy 2016-os tanulmány szerint a férfiak nagyobb valószínűséggel bánják meg, ha elszalasztanak egy lehetőséget, mint a nők. A nők viszont inkább sajnálják később azt, ha belemennek egy futó kalandba. Egy 2018-as kutatás is arra jutott, hogy általában a nők érzik úgy utólag, hogy nem kellett volna belemenniük. Ez azért lehet, mert tartanak az esetleges negatív következményektől, vagy úgy érzik, nagy volt rajtuk a nyomás, és csak azért feküdtek le az illetővel.

2020-ban viszont 71 korábbi kutatás eredményeit vizsgálták meg, és arra jutottak, hogy a legtöbb ember lelki világára pozitív hatással volt az alkalmi szex. Olyan negatív hatású tényezőket viszont megemlítettek, mint az alkoholos befolyásoltság, az ismeretlen partner, vagy a szexuális kielégülés elmaradása. Ilyen esetekben inkább rossz élményként tekintettek vissza az aktusra. A vegyes eredmények valószínűleg annak köszönhetők, hogy rengeteg mindentől függ, mi vezet a futó kalandhoz, illetve milyen lelki folyamatok, tapasztalatok előzték meg.

Most akkor jó vagy rossz?

Olyat általánosságban nem lehet kijelenteni, hogy az alkalmi szex jó vagy rossz lenne. Ez mindig az egyén saját megítélésétől, lelki állapotától, érzéseitől illetve a körülményektől is függ.

Dr. Robert Weiss pszichoterapeuta és klinikai szexológus szerint, ha valakinek nincsenek ezzel erkölcsi aggályai, nincs ellentétben valamilyen elvével vagy elkötelezettségével, esetleg a neveltetésével, akkor valószínűleg nem fogják a kalandok a mentális egészségét befolyásolni. Vannak viszont olyan rizikók, amelyek ellen ilyen esetben is tenni kell, mint a szexuális úton terjedő betegségek, vagy nem kívánt terhesség. Az is felmerülhet, hogy a másik fél többet lát bele az egyszeri alkalomba, az ilyen helyzeteket is ajánlott megtanulni kezelni.

Ugyanakkor az is lehet, hogy valakinek a neveltetése, vagy a vallása miatt bűntudata van az ilyen futó kalandok miatt. Mások pedig hiába nem akarnak többet, nem tudják a fizikai és az érzelmi intimitást szétválasztani. Az ilyen esetekben a futó kalandok bűntudathoz, szégyenérzethez, levertséghez vezethetnek, főleg, ha erősen ittasan, vagy mondjuk bosszúból történik.

A szexológus szerint, amennyiben valakinek rossz érzései vannak a szexuális életével kapcsolatban (nem csak a kalandokkal, hanem az egészet tekintve), akkor érdemes utánajárni ezek forrásának. Egy őszinte, bizalmas beszélgetés sokat segíthet, de egy szakértő tanácsát is érdemes lehet kikérni.

