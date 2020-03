A jó szexet is tanulni kell

Sok nő éli meg a szexuális beteljesülés hiányát úgy, mintha az valami fogyatékosság lenne. Pedig a jó szexhez két ember kell. Akik kezdetektől egymást vezetik a szexualitás útvesztőiben, gyakran együtt követik el a hibákat is.

Orgazmus 30 év után

Bede Zsuzsa szexológus rendszeresen válaszol olvasói kérdésekre, hogy pároknak és egyedülállóknak is segítsen szexuális problémáik megoldásában . Az alábbi levél kapcsán azt boncolgatja, hogyan lehet teljessé és egyre jobbá tenni a szexuális együttléteket:

Huszonöt éve élek házasságban. A gyerekeink lassan kirepülnek, tartalmas, szép évek állnak mögöttünk, azt hittem, minden tökéletes. Még a szex is működik, ha nem is gyakran, de a férjem időről időre jelzi, hogy kedve volna szerelmeskedni. Ezzel nincs is semmi baj, de körülbelül egy évvel ezelőtt véletlenül igazi orgazmust éltem át szex közben. Tudom, furcsán hangzik a "véletlenül" egy ilyen mondatban, de ez történt.

"Véletlenül igazi orgazmust éltem át szex közben"

Egyszer csak jött egy semmivel össze nem téveszthető érzés, amit én elementáris testi-lelki felszabadultságként fogalmaztam meg. Nagyon megdöbbentett, ugyanis közel harminc évig éltem abban a hitben, hogy számomra tökéletesen kielégítő a szex. Azóta sokat gondolkodom az elmúlt évekről, és arra jutottam, hogy a szerelmet és a gyengédséget tévesztettem össze a kielégüléssel. Azóta a fantasztikus együttlét óta keresem újra ezt az érzést, de hiába, nem tudom felidézni, akkor mi váltotta ki.

Talán valami más testhelyzet? De nem volt ez olyan jelentős változás, hogy vissza tudnék rá emlékezni. A férjemnek nem mertem elmondani, mert úgy érzem, egy világ dőlne össze benne, ha megtudná, eddig nem tudott örömet szerezni nekem. Sőt a saját szememben is leértékelődtem, úgy érzem, nem vagyok teljes értékű nő. Hogyan tudnám kiköszörülni a csorbát, rávezetni magunkat a megoldásra?



A téma cikkei az orgazmus nem mindig jelent kielégülést, az orgazmus hiánya pedig nem mindig jelent kielégületlenséget. A testi és pszichés átélés el tud válni egymástól a nőknél. Persze nem kérdés, hogy a kettőt együtt jó átélni! Ön sem tévesztette össze a gyengédséget és a szerelmet az orgazmussal, mert azt nem lehet, de lelkileg szerencséjére kielégült volt, ezért



A nőknél a szexualitás, az érzékiség, az orgazmus megélése érési, tanulási folyamat eredménye. Nehéz így utólag megmondani, hogy önnél mért pont akkor "érett be" a dolog. Biztos, hogy fontos az egymásra hangolódás, a jó hangulat, de nem titok, hogy a szexben a technika, a tapasztalat, a pózok variálása és az újítások is fontosak. Ha egy nő fejben A szakértő a felvetett kérdésre az alábbi választ adta: "El sem tudja képzelni, hány jó orgazmussal rendelkező nő érzi magát "selejtnek"! Érdemes szerintem egy-két dolgot tisztába tenni:, az orgazmus hiánya pedig nem mindig jelent kielégületlenséget. A testi és pszichés átélés el tud válni egymástól a nőknél. Persze nem kérdés, hogy a kettőt együtt jó átélni! Ön sem tévesztette össze a gyengédséget és a szerelmet az orgazmussal, mert azt nem lehet, de lelkileg szerencséjére kielégült volt, ezért n em érezte magát rosszul a szexben . Nehéz így utólag megmondani, hogy önnél mért pont akkor "érett be" a dolog. Biztos, hogy fontos az egymásra hangolódás, a jó hangulat, de nem titok, hogy a szexben a technika, a tapasztalat, a pózok variálása és az újítások is fontosak. Ha egy nő fejben már rá van hangolódva a szexre , akkor jöhet a kísérletezés, de ha nem, nincs az a férfi, aki a testből csodákat tud kihozni.

"most volt először orgazmusom", de talán így nem olyan kellemetlen: "Hú, a múltkor, emlékszel, amikor szeretkeztünk, nem mondtam még neked, de ilyen fantasztikus érzést még nem éltem át. Hogy a fenébe csináltuk?" Vagyis kicsit humorosan, kicsit megsimogatva a férje hiúságát, de megadva a felidézés lehetőségét. Jó lenne, ha a férjével mégis tudnának a történtekről beszélni. Ne azzal kezdje, hogyde talán így nem olyan kellemetlen: "Hú, a múltkor, emlékszel, amikor szeretkeztünk, nem mondtam még neked, de ilyen fantasztikus érzést még nem éltem át. Hogy a fenébe csináltuk?" Vagyis kicsit humorosan, kicsit megsimogatva a férje hiúságát, de megadva a felidézés lehetőségét. Ha a férje szereti a szexet , ennek biztos örülni fog! És ne feledje, ön is ismeri már az orgazmus élményét, úgyhogy nyugodtan érezheti magát teljes értékűnek!"