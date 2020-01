Több oka van, hogy miért egészséges az orgazmus

Az, és sok orvos szerint elengedhetetlen az egészséges élethez, a boldogsághoz és az általános jól-léthez. Így a brit közegészségügyet átfogó szervezet, a National Health Service által egyetemisták között osztogatott szórólap szerint a rendszeres szex (és maszturbáció) fontos az általános egészség megőrzéséhez.Egy 54 éves PhD-hallgató MRI-felvételen vizsgálta az agyát orgazmus közben . Kiderült, hogy a női agy 80 helyen reagált "pozitívan" az orgazmusra. Ennek nyomán pedig felszabadul a már említett oxitocin - amely férfiakban és nőkben is hasonló hatású ilyenkor. De endorfinok is keletkeznek, amelyek, mint a legtöbb antidepresszáns. A prolaktin pedig, ami szintén felszabadul, nyugtató hatású. Brit tudósok szerint az orgazmus stresszoldásra is alkalmas , és csökkenti a vérnyomást. Szintén kiderült, hogy jobban alszunk orgazmus után.

- véli Dr. David Linden, a témáról könyvet is író New York-i neurológus. Linden agyi szkennerrel vizsgálta átlag férfiak és átlagos nők, homoszexuálisok és biszexuálisok reakcióit. Megállapította, hogy ez az örömciklus tényleg létezik. Ez a jóllét-érzéssel összefüggő folyamat, a jutalmazást jelentő dopamin felszabadulásával jár együtt az agyban. Ez történik egyébként a kémiai kábítószereket használók agyában is.- teszi hozzá. A pénznyerés, az alkoholfogyasztás, a kokain, az amfetamin és a heroin ugyanígy beindítja ezt az örömciklust.A heti egyszeri vagy kétszeri szeretkezés a kutatások szerint növeli az immumnoglobulin A vagy röviden IgA-nak nevezett antitest-szintet, ami az immunrendszerünk erősítését szolgálja. Sőt a női orgazmus szerepet játszhat a fogantatásban is: nagyobb az esély ugyanis ilyenkor a teherbeesésre.