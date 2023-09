„A párom túl hamar elmegy, pedig szinte hozzám sem ér. Van megoldás?”

„Amint a párommal a hálószobába kerülünk, neki azonnal erekciója lesz. Ezt követően azonban nagyon hamar el is jut a csúcsra, anélkül, hogy belém hatolna – de néha mindenféle stimuláció nélkül is. Két éve vagyunk együtt, és minden egyes alkalommal ez történik” – kezdi beszámolóját egy nő, aki a The Guardian szakértőitől kért tanácsot, vajon mit tehetne ebben a helyzetben.

Ha a pár egyik tagja nem leli örömét az intim együttlétekben, arról feltétlenül beszélni kell. Fotó: Getty Images

A levélíró arról is beszámolt, hogy miután párja a csúcsra jutott, nagyon nehezen lehet rábírni őt egy újabb, tartósabb erekcióra, hogy a szex a nőnek is kielégítő legyen. A férfi egyébként krónikus kialvatlansággal és nagymértékű munkahelyi stresszel küzd, illetve gyakran alkoholizál is – bár a párja jelenlétében nem iszik.

Abban egészen biztos vagyok, hogy vonzódik hozzám, és a szex egyébként nem rossz, de szeretném, ha rendszeresebben fenn tudná tartani hosszabb ideig az erekciót. Mit tehetnék a változás érdekében?” – kérdezte a nő.

„Nem gondolod, hogy jobbat érdemelnél?”

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt. Elsőként felhívta az olvasó figyelmét arra, hogy talán túl sok dolgot fogad el, mintha nem lenne más választása.

„Nem gondolod, hogy jobbat érdemelsz? Vagy úgy véled, hogy nincs jogod megkérni őt, hogy változtasson? Krónikus alváshiány, túlzott alkoholfogyasztás, korai magömlés, feltehetően kevés szexuális öröm, plusz a vonzerőddel kapcsolatos bizonytalanság, amit ilyenkor felébredhet benned. Miért tűrsz el olyan dolgokat, amelyek egyikőtöknek sem jók?” – tette fel a kérdéseket a szakértő.

Az orgazmusra való képtelenségről a legtöbb embernek rögtön a nők jutnak eszébe, pedig a férfiak sem tudnak bármikor, bármilyen helyzetben eljutni a csúcsig. Előfordulhat például az is, hogy valaki csak az önkielégítést tudja igazán élvezni – ilyenkor a maszturbációs szokások felülvizsgálatára van szükség.

„Mondd meg neki, hogy ez neked nem jó”

Egy boldog, jól működő kapcsolat érdekében mindkét fél igényeit figyelembe kell venni. Ez azonban csak akkor tud megvalósulni, ha ezeket kimondják, nyíltan kommunikálják egymásnak a párok. „Tudatosítsd benne, hogy neked ez nem jó, és mielőtt világosítsd fel arról, hogy mi az, amire vágysz. Emellett finoman próbáld meg ráébreszteni, hogy magával sem tesz jót ezekkel az igencsak egészségtelen viselkedési mintákkal” – hangsúlyozta a pszichoterapeuta.

Mindezekre a problémákra egyébként – a szakember elmondása szerint – vannak kezelési megoldások, tehát teljesen szükségtelen beletörődni és csendben szenvedni egy ilyen helyzetben. Mielőbb kell tehát tenni az első lépéseket a boldogabb mindennapok érdekében.