„Nem tudok a csúcsra jutni szex közben. Mit rontok el?”

Testi-lelki egészségünk megőrzésében a kielégítő szexuális élet is nagyon fontos szerepet játszik. Egyénileg eltérő azonban, hogy mi jelenti a legnagyobb örömöt az ágyban, illetve mi kell ahhoz, hogy valaki eljusson a csúcsra. Egyes esetekben a partnerrel átélt élmények kevésbé élvezetesek, mint az önkielégítés – ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen nem is lehet változtatni.

Az orgazmusra való képtelenség a tévhit ellenére nem csak a nőket érintheti. Fotó: Getty Images

„A szex nagyszerű, de nem jutok el a csúcsig”

„18 éves férfi vagyok, mostanában vesztettem el a szüzességemet. Azóta is ugyanazzal a lánnyal élek aktív szexuális életet. Azonban hiába nagyszerű mindkettőnknek a szex, én sosem tudok eljutni vele a csúcsra” – számolt be helyzetéről a The Guardiannak egy névtelen levélíró.

A fiatal férfi úgy véli, problémájának köze lehet az önkielégítési stílusához. Rendszerint ugyanis olyan gyors mozdulatokkal kényezteti magát, amely a szex közben, partnerével nem reprodukálható. „Van mód arra, hogy változtassak ezen, és élvezetesebbé tegyem a szexuális együttléteket?” – tette fel kérdését a tanácstalan fiatalember.

A türelem kielégítő szexuális életet terem

„Jól gondolod, a maszturbációs szokásaid valóban hatással lehetnek arra, hogy a szexuális együttléteket mennyire élvezed” – válaszolta a levélírónak a szexuális problémák kezelésére specializálódott pszichoterapeuta, Pamela Stephenson Connolly. A szakértő felhívta a fiatal férfi figyelmét arra, hogy a kielégüléshez nem feltétlenül szükségesek nagyon gyors mozdulatok és erős ingerek. Egy kis türelemmel, kísérletezgetéssel és lassítással azonban megváltozhatnak a test szexuális ingerekre adott válaszreakciói.

„Amikor együtt vagytok, próbálj meg nem az orgazmuson aggódni, inkább arra az élvezetre és örömre összpontosíts, amelyet együtt átéltek” – tanácsolta Connolly. A szakértő fontos továbbá, hogy a férfi – ahelyett, hogy saját maga miatt aggódik – odafigyeljen partnere igényeinek kielégítésére. „Még csak a szexuális életed legelején jársz. Nem szégyen, ha több időt kell szánnod arra, hogy megtanuld, hogyan legyél jobb szerető” – fogalmazott a terapeuta.

