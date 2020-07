7 ok, amiért minden este megéri szexelni

Felesleges a fejfájásra hivatkoznunk, sőt, mondjuk akkor is igent! A csikló és a vaginafalak stimulálása ugyanis endorfint, kortikoszteroidokat és más természetes fájdalomcsillapítókat szabadít fel bennünk - ezek hatására pedig kevésbé érezzük szex közben a fej- vagy izomfájdalmakat. Az orgazmus előtt meginduló hormonroham még akár két napig is eltarthat. Barry Komisarukcímű könyvében azt is említi, hogy a segédeszközöknek is hasznát vehetjük: ezeket használva fájdalomküszöbünk kétszeresére emelkedik, a G-pont környékét ingerelve pedig fájdalomküszöbünket pedig akár 50 százalékkal is feljebb tornázhatjuk.

Csökkenti a mellrák kockázatát

Szívünk is jól pörög majd

A szexuális együttlétnek számos pozitív hatása van. Fotó: Getty Images

Védi a férfiak prosztatáját

Csökkenti a stresszt

Javítja az immunrendszert

Felizgult állapotban, illetve orgazmus közben tombol szervezetünkben az oxitocin és a DHEA. Ezen két boldogsághormon hatására - állítja egy tanulmány - szervezetünk megúszhatja a rákot, hiszen azon nőknél, akik egy hónapban többször is szexelnek, kisebb eséllyel alakul ki a mellrák A kardiológusok a szexet közepes intenzitású edzésnek tartják, ami körülbelül annyira tartja fitten szívünket , mint egy séta. De a szex is olyan, mint egy edzés: minél intenzívebben végezzük, annál jobb lesz a szívünk egészsége is. A kipróbált pózok is fontosak: ha mi vagyunk felül, az a szív szempontjából jobb, mert több mozgást igényel. Az orgazmus itt bónusszal jár: a csúcsponton szívünk 110 felett verhet, ami olyan a sport szempontjából, mintha kocognánk.A katolikus papok nagyobb eséllyel hunyhatnak el prosztatarákban , ennek pedig több kutatás szerint a cölibátus lehet az oka. Egy 2003-as, ausztrál férfiakkal végzett vizsgálat például azzal az eredménnyel zárult, hogy azon férfiaknál, akik legalább heti négyszer ejakulálnak, 33 százalékkal kisebb eséllyel jelentkezik a prosztatarák. Míg az eredmények egyértelműek, az ok-okozati összefüggés még mindig nem világos, úgyhogy a szakmai fórumokon ezen vizsgálatok folytatását várják.Mindazon férfiak és nők, akik egy régóta várt, stresszes nap előtt két héten belül szexeltek, könnyebben tudtak beszélni emberek előtt és jobb volt a szóbeli készségük is. Előadásaik alatt például kevésbé nőtt szisztolikus vérnyomásuk (ez a vérnyomásmérés eredményében az első szám) és gyorsabban állt vissza eredeti szintjére is. Az elméletek szerint ez azért van így, mert a szexhez komplex agyi aktivitás szükséges. Ugyanakkor az is érdekes, hogy a társas szex olyan fontos idegeket stimulál, amelyeket például a maszturbáció nem.A Wilkes University mérései szerint azon diákok szervezetében, akik heti egyszer-kétszer szexeltek, mintegy 30 százalékkal több olyan antitest volt, amely képes leküzdeni a fertőzéseket. Egy 2004-es német vizsgálat ugyanerre mutatott rá: a felizgult állapot és az orgazmus hatására a férfiak szervezetében több olyan fehérvérsejt termelődik, amely javítja az immunrendszer erősségét.