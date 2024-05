Szent-Györgyi Albert, szegedi professzor 93 éves koráig megszállottként kutatta az élet titkát. A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány a professzor tudományos eredményének gondozása mellett úgy tiszteleg a C-vitamin felfedezőjének önzetlen humanitása előtt, hogy hagyományteremtő céllal létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, melyet idén 10 orvos vehetett át.

Az idén ötödik alkalommal megrendezett díjátadó gálán a közönségdíjasok mellett két szakmai díj is átadásra került, melyekről háromtagú zsűri döntött. A Goodwill Pharma Életműdíjat Prof. Dr. Hangody László osztályvezető főorvos, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja vehette át, míg a Goodwill Pharma Különdíjat Dr. Bejek Zoltán a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika ortopéd egyetemi docense kapta.

A díjátadón felszólaltak a díj alapítói, a díjazott orvosok, szóba kerültek a pálya szépségei és nehézségei, új kutatások és az egyre nagyobb problémát okozó korfa kérdése is.

Fotó: Goodwill Pharma

A korai öregedés súlyos és növekvő globális probléma, mely ellen tennünk kell

Egyes területeken a rossz táplálkozás mellett a vitaminok hiánya, az alacsony higiénia, az elérhetetlen vagy korlátozott egészségügyi ellátás és az elmaradott infrastruktúra is a korai öregedés katalizátora lehet. Hazánkban az egészségtelen életmód tényezői, kifejezetten az elhízás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód, valamint a stressz vagy a mentális egészség hiánya okozhat idő előtti öregedési tüneteket és megbetegedéseket.

Ez súlyos hatással lehet az egyénre és a társadalomra is. Az egészségügyi rendszerek terhelése nő, mivel egyre több fiatal szenved krónikus betegségben, melyek általában az idősebb korosztályra jellemzőek. A kóros öregedés elleni küzdelemben a megelőzés és a korai felismerés a legfontosabb feladat. A díjátadón az egészségmegóvásra hívták fel a figyelmet a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány alapítói és felkérték a díjazott orvosokat, hogy nagykövetként képviseljék az ügyet, mely közös felelősségünk.

Gratulálunk! Néhány információ a különdíjas orvosokról.

Fotó: Goodwill Pharma

Goodwill Pharma Különdíj

Dr. Bejek Zoltán ortopéd egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

A gyógyítás szép dolog, de vannak nehéz pillanatai is, ilyenkor az embernek szüksége van valami támaszra, hogy tovább tudjon lendülni. Nekem ez a díj és az ebből fakadó büszkeség erőt fog adni a további munkámhoz.

20 éve foglalkozik parasportolókkal, 2000 óta a Magyar Paralimpiai Bizottság tagjaként a kiutazó magyar csapat egészségügyi teamjének vezetője. Kiemelkedő szerepet tölt be a magyar űrhajós programban is, a HUNOR csapat tagjaként részt vett a jelöltek mozgásszervi szűrésében, valamint segít a mozgásszervi kutatások megtervezésében, emellett a hazai állami robotsebészeti program meghonosításának is aktív szereplője. Az ő nevéhez fűződik a hazánkban elsőként elvégzett társadalombiztosítás által finanszírozott robotasszisztált térdízületi artroplasztika is., melyre az Ortopédia Klinikán került sor.

Fotó: Goodwill Pharma

Goodwill Pharma Életműdíj

Prof. Dr. Hangody László osztályvezető főorvos, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Tanszék - egyetemi tanár Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály - osztályvezető főorvos

Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy számomra adományozták a díjat, hiszen olyan sok kiváló orvos dolgozik az országban, különböző szakterületeken. Külön öröm, hogy személyemben mozgásszervi szakembert ismertek el ezzel a rangos elismeréssel.

A MOZAIKPLASZTIKA Hangody Professzor nevéhez fűződik

Lényege, hogy az ízület porccal borított, de nem terhelődő részéről ültetnek át mozaikszerű kis darabokat a sérült, terhelődő részre. 1992-ben végezték az első humán műtéteket, nem sokkal később pedig a nemzetközi figyelem is a Prof. Dr. Hangody által kifejlesztett eljárásra irányult.