Patkányt láttak a Szent János kórház szülészetén

Patkányok bukkantak fel a Szent János kórház szülészetén - írja a Naphíre.hu. Úgy tudják, hogy mióta a sebészet és az urológia is a Kútvölgyi kórházba került át, a megüresedett helyiségekben egyre többször látni patkányokat. Legutóbbi viszont már a szülészet-nőgyógyászaton is felbukkantak, ahol az egyik olvasójuk fotót is készített az állatokról.

A kórház már intézkedik az ügyben. Fotó: Getty Images

Megkérdezték a kórházat is az ügyben, akik azt reagálták, hogy megtették a szükséges lépéseket az ügyben.

“Kórházunk - a hazai közintézményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelelően - megrendeléssel rendelkezik a rágcsálók elleni csapdák kihelyezésére és azok folyamatos megfigyelésére, pótlására, valamint fertőzöttség esetén a rágcsálók egyedi irtására. A kihelyezett csapdák esetében a visszaellenőrzés és pótlás rendszeres időközönként, garanciálisan megtörténik. 2023. július 1-től a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) vette át a kórházak műszaki üzemeltetési feladatait, így a rágcsálók és rovarok elleni védekezés biztosítását is” - írta az Észak-budai Szent János Centrumkórház a portálnak.

Azt is hozzátették, hogy ha valahol elszaporodnak a rágcsálók, akkor soron kívüli intézkedést kezdeményeznek a KEF-nél.

Ennek megfelelően az Ön által említett esetben intézményünk azonnal értesítette a KEF-et, a szolgáltató pedig a helyszíni szemlét követően megtette a szükséges intézkedéseket

- áll a válaszban.