OVSZ: önmagában a tigrisszúnyog jelenléte nem befolyásolja a véradást

"Önmagában a tigrisszúnyog jelenléte nem befolyásolja a véradást" - mondta az ATV Híradójának Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese. A szakember szerint tévesen jelent meg az a hír, hogy aki Szegeden, valamint a főváros XVI. és XXII. kerületében él, nem adhat vért, mivel ezeken a területeken különösen elszaporodtak az ázsiai tigrisszúnyogok. Ez az állat évek óta jelen van az országban, és azért veszélyes, mert terjesztheti a nyugat-nílusi lázat okozó vírust.

Valójában annyi történik, hogy ha egy véradó olyan területről érkezik, ahol a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a betegség előfordult, akkor neki feltesznek egy plusz kérdést: emlékszik-e arra, hogy az átlagostól eltérő méretű, nagy, csíkos szúnyog megcsípte az elmúlt 30 napban. A válasz alapján döntenek az egyén alkalmasságáról, tehát nem területet zárnak ki a véradásból.

Kurucz Kornélia, a Virológiai Nemzeti Laboratórium egyetemi adjunktusa arról is beszámolt a Híradónak, hogy az Ökológiai Kutatóközponttal, illetve az Állatorvostudományi Egyetemmel közösen monitorozzák a szúnyogok fertőzöttségét. Eddig az ázsiai tigrisszúnyogban itthon nem mutatták ki nyugat-nílusi láz vírusát, kizárólag a dalos szúnyog, vagyis más néven közönséges szúnyog egyedeiben. Ugyanakkor nincs ok pánikra, mivel a nyugat-nílusi láz 2004 óta jelen van az országban, és évről évre vannak megbetegedések is, de az esetek többségében csak influenzaszerű tüneteket okoz.