Orvosi igazolást hamisított, gyerekei egy évig nem jártak óvodába

A Duna-Tisza közén, a Tisza mentén és a Dunántúl nyugati részén lehetnek egész nap zárt felhőzettel borított tájak. Előbbi vidékeken hószállingózás is előfordulhat, de eleinte még a keleti megyékben is lehet erre számítani. Másutt akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északias szél a Dunántúlon és a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, főként a Bakonyban és a Zemplénben erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a naposabb tájakon 0 és +4 fok között, a tartósan borult helyeken -2, -1 fok körül alakul. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő. Fronthatásra az előrejelzések szerint ma nem kell számítani, a frontérzékenyek számára több napja nyugalmasak az időjárási viszonyok.