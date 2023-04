Mit hoz az árcsökkenés?

Februárban várhatóan tovább folytatódott a kiskereskedelmi forgalom trendszerű zsugorodása – ezt az egybehangzó véleményt közölték az elemzők a Világgazdasággal, amikor a csütörtökön esedékes friss kiskereskedelmi forgalmi adatról kérdezték őket. A havi kiskereskedelmi forgalmi adat most már hosszabb ideje nagy érdeklődésnek örvend, mivel az élelmiszerárak elszállására reagálva a vásárlók masszívan csökkentették a kosaraik volumenét. A forgalom visszaesése pedig érzékenyen érinti mind a kereskedői, mind pedig a gyártói oldalt. Erre válaszul úgy reagált az ágazat, hogy először célzottan, majd egyre szélesebb körben jelentős, 10-30 százalékos árcsökkentést hajtott végre a termékeknél. Ez a folyamat január óta tart, így a holnap nyilvánosságra kerülő havi KSH-statisztika azért is fontos, mert ebből kiolvasható majd, milyen hatása van az árak mérséklésének a fogyasztókra.

Növekszik-e vajon a vásárlóerő? Fotó: Getty Images

Mire és mennyit, nem mindegy

Virovácz Péter, az ING közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy a háztartások vásárlóereje továbbra is negatív spirálban van, szűkül a vásárlóerő, és ez majd meglátszódik a kiskereskedelmi forgalmi adatokon is. Várakozása szerint legalább nyolc százalékos éves bázisú csökkenést látunk majd, de havi alapon is jelentős, akár két százalékot is meghaladó visszaesést regisztrálhatott a KSH. A lakosság a csökkenő vásárlóerő hatására egyre inkább megfontolja, hogy mire és mennyit költ. Ebből a szempontból pedig elsősorban – a szolgáltatások bizonyos köre után – a tartós fogyasztási cikkek vásárlásán kezd el spórolni.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője havi alapon nagyobb visszaesésre már nem számít, összességében februárban 5,8 százalékos csökkenést tart valószínűnek. Ő is osztja azt a véleményt, hogy a februárban elkezdődött árcsökkentéseknek még nem lehetett számottevő hatásuk, mivel a lépés még csak a termékek szűk körét érintette, ami márciusban szélesedett ki. Szerinte ennek a folyamatnak majd áprilisban, különösen a húsvéti ünnepek miatt is lehet érzékelhető eredménye. Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője szerint a februári kiskereskedelemben a januárinál nagyobb visszaesés várható. Az idei első hónapban a forgalom volumene 4,5 százalékkal csökkent éves alapon, februárban pedig a januárinál nagyobb, akár a 6-7 százalékot elérő vagy azt meghaladó visszaesés is bekövetkezhetett. Az elemzők a boltok várható forgalmával kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy az infláció mérséklődésével ismét pozitívba fordulhat a kiskereskedelem volumenindexe az év második felében.

