A csokinyúl is az infláció áldozata lett

A legkeresettebb csokinyuszi, amit tavaly még 300 forintért lehetett megvásárolni, most 400 forint az RTL Klub stábja szerint. A megkérdezett kisbolt vezetője idén feleannyi húsvéti terméket mert bevállalni az igényekre és az árakra való tekintettel. A műsorban megkérdezett vásárlók csalódottak, és mint elmondták: nem fognak annyi édességet vásárolni, mint tavaly.

Idén a csokinyusziért is többet kell fizetni. Fotó: Getty Images

A gyártók az alapanyagok és az energiaár változására hivatkozva többletköltégeik egy részét áthárították a vevőkre. Emellett az úgynevezett népegészségügyi termék díja (ami chipsadóként vált ismertté) is befolyásolja az árakat tavaly júniustól. A gyártók azt mondják, átlagosan 15-20 százalékkal kérnek idén többet a húsvéti figurákért, mint tavaly. Ám szerintük a boltokban még nagyobb drágulás lehet. Ráadásul azt mondják, a vásárlók ennél is nagyobb drágulást tapasztalhatnak, mert a boltosok a megnövelt kiskereskedelmi adót és árstop miatti veszteségeiket is megpróbálják az árakba építeni. A kormány tavaly gyors és kemény fellépést ígért azokkal szemben, akik áthárítják a különadókat.

