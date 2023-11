Mi kell a babaszobába? Pénztárcabarát ötletek

Egy gyermek felnevelése akár 20-40 millió forintba is kerülhet – pénzügyi tanácsadók számításai szerint –, természetesen ez átlagosan értendő, a felső határ ugyanis a csillagos ég. Ekkorra összegre nem lesz szükségünk rögtön a babavárás előtt, de az új családtag érkezésére való felkészülés is jelentős kiadással járhat. Anyagi lehetőségeinktől függően ma már sokféle termék közül válogathatunk, vannak nélkülözhetetlen kellékek, és vannak olyanok, amelyek könnyebbé tehetik a mindennapokat. Összeszedtük, mi kellhet a babaszobába – és egy, az első gyermeküket nevelő pár példáján keresztül bemutatjuk azt is, mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni. A cikkünkben szereplő pár egyébként az arany középutat választotta, azaz ők arra törekedtek, hogy ne a legdrágább, és ne is az legolcsóbb termékeket vegyék meg. Ugyanakkor megengedhették maguknak, hogy mindenből újat vegyenek (ma már használtan is sok kellék beszerezhető). Nézzük a részleteket.

KISÁGY, PELENKÁZÓ, KÉNYELMES FOTEL: EZEK A LEGFONTOSABB KELLÉKEL. FOTÓ: GETTY IMAGES

Mikor kezdjük el?

Az egyik legfontosabb kérdés talán az, mikor érdemes elkezdeni a babaszoba tervezését, kialakítását, hogy aztán a pici érkezéséig mindennel elkészüljünk. "Az utolsó néhány hétben már csak arra vágytam, hogy minél többet pihenjek, így megnyugtató volt, hogy addigra már mindennel elkészültünk, és csak a nagy napra kellett várni" – meséli a pár női tagja, Tímea. Amennyiben az ő példájukat követjük – szakértők is ezt javasolják –, célszerű, ha a baba várható születése előtt már két hónappal minden készen áll az új családtag fogadására.

A babaszoba kialakításánál más szempontok – biztonság, kényelem, praktikusság, természetes anyagok – érvényesülnek, mint az otthonunk más helyiségeiben. Hasznos tanács, hogy ne a legkisebb helyiséget válasszuk ki, jól jön ha van elég terünk, és tárolóhelyünk. A hosszabb időre szánt bútorok kiválasztásánál törekedjünk az időtállóságra, a kiegészítőkkel viszont kialakíthatjuk azt a stílust, színvilágot, amit megálmodtunk ebbe a helyiségbe. A szoba kiválasztásakor – ha van erre lehetőségünk – érdemes arra is figyelni, hogy a helyiségben sok legyen a természetes fény – amit aztán az adott napszaknak, tevékenységnek megfelelően tudunk szabályozni. Válasszunk, meleg, energiatakarékos mesterséges fényt, és még jobb, ha több fényforrást is elhelyezünk a szobában, törekedve a meghittségre is. De az éjszakai szoptatásnál is jól jön majd, ha csak egy kisebb lámpa fénye világít. Ma már vannak szabályozható fényerejű lámpák is, a pelenkázó mellé például célszerű ilyet választani. Jól jöhet egy függöny, dekorációs elemként sem utolsó, de hasznos lehet például a napközbeni alvásnál is.

Amennyiben nem egy új, vagy nemrég felújított lakásban élünk, érdemes egy tisztasági festést is beiktatni. Tímeáéknak 120 ezer forintba került a szoba kifestése, de ők szinte csak tisztasági festést kértek. Az ár ennek a többszöröse is lehet, ha nem csak tisztasági festésben gondolkodunk. A tapéták szintén hangulatosak, de mindenképpen pluszköltséget jelentenek, ahogy a dekorációs elemként használható fali matricák is. Ha bírja az anyagi keretünk, bátran használhatjuk ezeket is. Jöhetnek a bútorok. A legfontosabb darab kétségkívül a kiságy lesz, érdemes jó minőségű darabot választani. (Itt is vannak többfunkciós változatok is, például, amibe már eleve be van építve egy pelenkázó.) Kiságyból választhatunk olyat is (65 ezer forintért), ami szinte együtt nő a babával – ha nagyobb lesz, alacsonyabbra állíthatjuk az ágy alját és leszerelhetjük az egyik oldalát. Kényelmes, a gyermek testének vonalát követő matracot 25 ezerért vehetünk bele. Az ágy fölé, vagy magára a kiságyra szerelve kerülhet fel körforgó is. Párunk olyat választott, amely zenélő körforgóként, csillagprojektorként, később pedig asztali fényként is használható, ahogy nő a gyermek. (18 ezer forintért már kapható ilyen kiegészítő). A baba ágyneműjének kiválasztásakor – a különböző textilekkel, takarókkal, ágyneműkkel, pelenkákkal – figyelhetünk a szoba színvilágára, ma már rengeteg termék közül válogathatunk, így nem lesz nehéz dolgunk. A száz százalékban pamut darabokban nem fogunk csalódni. Érdemes matracvédőt is venni, hogy megóvjuk a matracot a szennyeződésektől. (Matracvédő és gumis lepedő is kapható már néhány ezer forintért.) Szintén elengedhetetlen a rácsvédő (20 ezerért), hasznos lesz, amikor a baba már elkezd forgolódni, így nem a kemény rácsnak fog ütközni. Vannak rögzíthető rácsvédők, de fonott verziók is. Bármelyiket is választjuk, dekorációs elemként is kiváló lesz. És ha már az ágynál tartunk, térjünk ki a bébiőrre/légzésfigyelőre. Nem mindenkinek fontos, de a cikkünkben szereplő pár semmiképpen nem akart erről lemondani, 50 ezerért olyan készüléket választottak, amelyben mindkét funkció benne van.

Vajon milyen szempontokat érdemes megfontolni bútorválasztáskor, mi a legpraktikusabb elrendezés, illetve milyen anyagok, színek lesznek a legjobbak a pici számára? Így rendezzük be a babaszobát!

Továbbá olyan pelenkázóasztalt választottak, amely komódként később is ottmaradhat a szobában (tömörfa és 90 ezer forintba került). Itt ne felejtsük el a pelenkázólapot (11 ezer forint) sem, amelyre célszerű könnyen mosható huzatot (2700 forint) választani, hiszen sokszor fogjuk használni. Szintén jól jöhet a közelben egy szabályozható fényerejű lámpa – az éjszakai peluscserénél elég, ha ennek a fénye világít (20 ezerért vettek ilyet). Jó döntés, hogy legyen egy puha szőnyeg (35 ezer forint) is a szobában – hasznos lesz, ha a kicsi már kúszni, mászni kezd –, lehetőleg legyen jól tisztítható, síkszövött vagy rövidszálú.

Kiegészítők, amelyekkel könnyebb lesz

Még ezeken túl is vannak olyan kellékek, amelyek nagyon hasznosak lehetnek a mindennapokban. Egyik ilyen kellék a szoptatós – félhold alakú – párna (17 ezerért), amely kényelmessé teszi – megfelelő magasságban és stabilan tart – a szoptatást a mama és a baba számára is. A babafészek (22 ezer forint) szintén nélkülözhetetlen lehet, a már megszokott biztonságérzetet, meleget nyújtja a születés után is a babának. Nagyjából hét-nyolc hónapos koráig fér el benne kényelmesen a baba. A babakádat az esti fürdetésekhez fontos beszerezni, míg a babamérleg akkor is jól jön, ha nem fogjuk minden nap lemérni a babát. A pár például olyan babakádat választott, amelyben beépített hőmérő és mérleg is van (természetesen külön-külön is beszerezhetők). A kádhoz alkalmas állvány is vásárolható, így még egyszerűbb lesz a fürdetés. (Egy ilyen kád állvánnyal együtt körülbelül 50 ezerbe kerül).