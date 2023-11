Meg tudod állni, hogy ne vásárolj semmit egy napig?

November vége kiemelkedő időszak a magyar e-kereskedelemben, ilyenkor az eladások száma másfélszeresére nő egy átlagos naphoz képest. Ezzel együtt Magyarországon a vásárlók egyre kevésbé érdeklődnek a Black Friday típusú leárazások iránt, ami talán annak is köszönhető, hogy túl hosszúra nyúlik az akciózás. A kereskedők egyre hosszabb időszakot hagynak erre, a legtöbbjük idén több hetes Black Friday-t tart – írja lapunknak elküldött közleményében a Tudatos Vásárlók Egyesülete.



Hozzáteszik, a karácsony előtti ajándékvásárlás és a Black Friday időszak nem azonos a vásárolt termékek tekintetében: utóbbi akcióival azok élnek, akik saját használatra vesznek olyan termékeket, amelyeket mindenképpen be kell vagy már régóta terveztek beszerezni. Mire jó a Black Friday a kereskedőknek? A Tudatos Vásárlók szerint kifejezetten reklámcélokra használják azt, hogy növeljék üzletük ismertségét, hírnevét, akár olyan áron is, hogy az árleszállítással lemondanak az egyes termékeken lévő árrésükről.

Egyre óvatosabbak a hazai üzletek a Black Friday kapcsán kiírt akcióikkal. Fotó: Getty Images

Ugyanakkor nemcsak idén, de már tavaly is óvatosabbak voltak a kereskedők az árleszállítással. 2022-ben jellemzően 20 százalék volt a kedvezmény, a 30 százalékos kedvezmény már kimagaslónak számított, és az árakat látva így van ez idén is. Az ennél nagyobb árkedvezmények nagyon rövid ideig és csak egy-két termékre vonatkoztak, szemben a korábbi évekkel, amikor a kereskedők tucatszám pakolták be a termékeket minden kategóriából az akciós kínálatba. Most is hasonló kedvezményekkel lehet találkozni.



Felmérések szerint Magyarországon 53 százalékos arányban veszítették el érdeklődésüket a vásárlók az elmúlt három évben a Black Friday iránt. Ezzel Európában listavezetők vagyunk, de a 43 százalékos világátlagot is felülmúljuk.

Túl sok eszköz van egy-egy háztartásban

A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint mindig érdemes körültekintően nekiállni a vásárlásnak, azaz mérlegelni, hogy tényleg szükség van-e az adott termékre. Egy kérdőív minimum figyelemre méltó eredményre jutott ezen a téren: a GreenDependent Intézet energiafelmérése szerint átlagosan körülbelül harmadával több gép van a háztartásokban, mint amennyit elsőre tippelnénk, azaz sokan nincsenek tisztában a berendezéseik számával és valószínűleg azok összeadott fogyasztásával sem. Ebből az látszik, hogy „több mint elég” eszköz van egy-egy háztartásban.



A Tudatos Vásárlók Egyesülete éppen ezért azt javasolja, akármilyen vonzónak tűnik is egy Black Friday-akció, előtte mindenképp...

nézz körül otthon, nincs-e a célnak megfelelő eszköz,

esetleg a rokonságban van-e olyan kihasználatlanul fekvő eszköz, amely megfelel a célnak,

illetve meg tudod-e venni használtan.

Az egyesület kezdeményezésére itthon hagyományosan a Black Friday napján tartják a Ne vásárolj semmit! napot, arra hívva fel a figyelmet, hogy ne vásároljunk felesleges termékeket. Leegyszerűsítve: ne pazaroljunk. Utóbbi különös hangsúlyt kap most az energiaválság és az elszabaduló infláció okozta megélhetési krízis miatt. Nem arról van szó, hogy ne vehetnénk vécépapírt, buszjegyet, ebédet, vagy hogy ne vehetnénk meg a vacsorának valót ezen a napon. Az egynapos fogyasztói böjt kifejezetten a boltok tudatos kerülésére vonatkozik: használjunk az időnket valami másra!

Mi segíthet megelőzni az impulzusvásárlást, megkímélve ezáltal pénztárcánkat is a felesleges kiadásoktól? Mutatjuk.



A Tudatos Vásárlók néhány tippet is adtak arra, mivel töltsük hasznosan ezt a napot webshopok böngészése helyett.