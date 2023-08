Ahogy a hazai dinnyeszezon elindult, a görögdinnyék minőségét és az azok forgalmazására vonatkozó feltételek betartását is megvizsgálták a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei, az idei nyári szezonális ellenőrzéssorozatuk részeként. Megállapításaikat a hivatal weboldalán részletesen is elolvashatod, de az alábbiakban mi is ismertetjük röviden a legfontosabb tudnivalókat.

Kiderült, megfelelő-e idén a magyar dinnye minősége. Fotó: Getty Images

Erre figyeltek a leginkább az ellenőrök

Mint írták, a hatósági szemle változatos helyszíneken történt, hogy minél átfogóbb és szélesebb körű legyen az ellenőrzés. Így vizsgálták például az útmenti árusok, a zöldségesek, a hétvégi és nagybani piacok, valamint áruházi beszállítók kínálatát is.

Az ellenőrök elsősorban az árult dinnyék minőségére voltak kíváncsiak. Ezenkívül a jelölési követelmények betartására, valamint a nyomonkövethetőségre összpontosítottak.

Ilyen minőségű dinnyéket lehet itthon kapni

Az ellenőrök tapasztalatai alapján a Nébih azt közölte, hogy az itthon kapható dinnyék minősége megfelelő. A jelölési és a nyomon követési szabályok kapcsán azonban feltártak hibákat, hiányosságokat. Az egyik áruházlánc például nem tudta minden kétséget kizáróan igazolni a hozzájuk beszállított akciós görögdinnyék származását. Az ügyet jelenleg is vizsgálja a hatóság.