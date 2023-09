Jó éve van a hazai paradicsomnak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitveB) közös prognózisa szerint idén is jó termésre számítanak az ipari paradicsomtermesztéssel foglalkozó gazdálkodók: mintegy 100 ezer tonnányi paradicsomot takaríthatnak be a termelők.

A Magyarországon megtermelt és feldolgozott termékek Európa számos országában megtalálhatók. A területalapú támogatások szerint a múlt évben 1417 hektáron, az idén pedig 1465 hektáron folyik ipari paradicsomtermesztés az országban. A területek legnagyobb arányban Békés és Bács megyében találhatók, Szarvas környékén pedig kifejezett termelői koncentráció tapasztalható. A betakarítás ebben az évben a tervezettnél később, augusztus második felében indult, és várhatóan október elejéig is eltarthat.

Bőséges termésre számíthatunk. Fotó: Getty Images

A tényleges idei mennyiségre és a minőségre nagy hatással lehet még a betakarítás alatti időjárás. Az ősz végi csapadékos időjárás akár komoly minőségi romlást, termésveszteséget is okozhat.

A szabadföldi paradicsom 100 százaléka a hazai feldolgozókba kerül, emellett a szomszédos országokból - Romániából és Szerbiából - is kerül alapanyag a gyárakba. A hazai paradicsomból a ketchuptól kezdve a különböző sűrítményekig számos termék készül, amelyekkel a környező európai országokat is ellátják a gyártók. A paradicsomsűrítmény világpiaci felvásárlási ára - az elmúlt évekhez hasonlóan - továbbra is felfelé ível. A kedvező beszállítói feltételek és a termesztéstechnológia is adott, így további fejlődési lehetőségek előtt állhat az ágazat.