FESZ: Veszélyben a védőnői ellátás

Ahogy azt mi is megírtuk, júliusban átalakították a védőnői hálózatot, és az önkormányzatok helyett az állam lett a munkáltatójuk. Egy augusztusi felmérés szerint 700 védőnőből csak 7 volt elégedett a váltással, ők is a 18 százalékos béremelésnek örültek. A válaszadók harmada viszont arról számolt be, hogy az átállás óta saját költségen kellett kisebb értékű felszerelést, eszközöket - elemet, írószert, borítékot, vizelet-, cukorvizsgálathoz szükséges anyagokat, stb. - vásárolnia ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát.

Országszerte 5000 körzetben van 10 ezer védőnői feladatállítási hely. Az RTL Híradó a Nemzeti Népegészségügyi Központra hivatkozva arról számolt be, hogy összesen 714 betöltetlen védőnői feladatellátási hely van az országban. A legtöbb Pest (89), Nógrád (71), és Borsod-Abaúj-Zemplén (69) megyében van.

Sok védőnő felmondott az átállás után. Fotó: Getty Images

A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint a védőnők ötöde helyettesít, mintegy 650 körzetben. A figyelem megoszlása pedig az ellátást veszélyezteti Szalainé P. Boglárka, a FESZ Védőnői Alapszervezetének vezetője szerint.

Ráadásul az átalakítás óta kevesebbet kapnak a helyettesítésért a védőnők: van, ahol negyed annyit, mint korábban.