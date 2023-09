Ezt tedd a rizzsel, hogy tápanyagbomba legyen

A rizs Ázsiában és Afrikában több milliárd ember számára alapvető élelmiszer, emellett a világ számos ikonikus ételének sokoldalú összetevője. Számos magyar étel mellett az olasz rizottó, a spanyol paella és az angol rizspuding is tartalmazza. Univerzális vonzereje ellenére minden konyhában, legyen az egy profi étteremben vagy a saját otthonunkban, felmerül, hogy főzés előtt elő kell-e mosni, öblíteni a rizst – írja az IFLScience.

Mosd át, mielőtt megfőzöd! Fotó: Getty Images

Az attól függ...

A konyhai szakértők azt állítják, hogy a rizs előmosása csökkenti a rizsszemekben található keményítő mennyiségét. Ezt láthatjuk az öblítővíz zavarosságában, amely a tanulmányok szerint a rizsszemek felületén lévő keményítő, más néven amilóz miatt alakul ki. Míg egyes ételek esetében, mint például a kínai rizsköretek, (amelyeknél elkülönített szemcséket szeretnének az ételben viszontlátni) az előmosást javasolják, míg más ételeknél, mint például a rizottó, a paella és a rizspuding (ahol ragadós, krémes hatásra van szükség), inkább kihagyják az előmosást. Más tényezők, például a rizs típusa, a családi hagyományok, a helyi egészségügyi figyelmeztetések, sőt, még a szükségesnek vélt idő is befolyásolja, hogy az emberek előmossák-e rizst. A kutatók eredményei szerint azonban a ragacsosságot inkább a rizs fajtája, nem pedig az öblítés határozza meg.

Most akkor mossam vagy ne?

A szakértők mindezeket figyelembe véve azt tanácsolják, hogy lehetőség szerint mosd át a rizst, mielőtt elkészíted, hiszen így le tudod öblíteni róla a port, esetleg az apró rovarokat, kavicsokat és héjdarabkákat, amelyek a hántolásból maradtak vissza. Emellett, mivel az utóbbi időben már viszonylag nagy mennyiségű műanyag is bekerül az élelmiszerekbe, ennek akár 40 százalékától is megszabadulhatsz, ha átöblíted a rizst főzés előtt.

Köztudott, hogy a rizsnek magas az arzéntartalma is, ami annak köszönhető, hogy a növény növekedése során több arzént vesz fel. Ha megmosod, ebből is veszít, nem is keveset: a benne található arzén akár 90 százalékától megszabadulhatsz. A rizs az arzén mellett más nehézfémeket: ólmot és kadmiumot is tartalmazhat, ezek szintjét azonban az előmosás akár 20 százalékkal is csökkentheti.