Ezeket cseréld rendszeresen az otthonodban

Hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, hogy ha valami használható állapotban van, az nem jelenti azt, hogy használnunk is kell. A Health.com összegyűjtötte azokat a berendezési tárgyakat, eszközöket, amelyeket érdemes bizonyos időközönként lecserélnünk akkor is, ha nincs rajtuk látható szennyeződés - könnyen lehet ugyanis, hogy így is árthatnak az egészségünknek.

Párnák

A párnák, beleértve a díszpárnákat is, összegyűjtik az elhalt hámsejteket és a baktériumokat, amelyek akár kiválthatnak allergiát, illetve a már meglévő tüneteket fokozhatják. A párnákban poratkák is lehetnek, amelyek egész évben allergiás tüneteket okozhatnak, így érdemes 1-2 évente cserélni őket.

Egy hipoallergén párnahuzat ugyanakkor megvédheti a párnát a foltoktól, a poratkáktól és az ágyi poloskáktól. Ha tehetjük, 1-2 havonta 10-15 percre magas hőfokon be lehet dobni a párnákat a szárítóba a poratkák ellen.

Nem feltétlenül éri meg díszpárnákat tartani az ágyon. Fotó: Getty Images

Matracok

Csakúgy, mint a párnák, a matracok idővel összegyűjtik az elhalt bőrt, baktériumokat, poratkákat és gombákat. Ezek veszélyesek lehetnek az egészségére, különösen akkor, ha valakinek érzékeny a bőre, vagy bőrallergiában, asztmában szenved.

Érdemes rendszeresen porszívózni a matracot, és hipoallergén matracvédőt használni, amely kizárja a poratkákat és az elhalt hámsejteket. Így akár hét évig is használható egy matrac, ezek nélkül viszont öt év után érdemes lecserélni. Az is segíthet, ha hetente cserélünk ágyneműt, illetve minden felesleges dolgot eltávolítunk az ágyról (például díszpárnákat vagy plüssöket), és a kedvenceket sem engedjük be a hálóba.

Vágódeszka

A mély barázdákkal rendelkező vágódeszkákat nehéz lehet megfelelően kitisztítani, ami azt jelenti, hogy baktériumok, penészgombák és vírusok nőhetnek bennük. Ez élelmiszer-szennyeződéshez vagy akár fertőzéshez is vezethet. Ha óvatosan bánunk vele, egy vágódeszka egy évig használható, egy fából készült pedig akár ötig is. Ha mély vágásokat látunk rajta, akkor viszont ideje újat venni.

Tapadásmentes serpenyők

Sajnos a tapadásmentes serpenyők nem tartanak örökké. Ha a felületén sérüléseket veszünk észre, akkor ideje kidobni a serpenyőt, és újat venni. Ez a teflonbevonatú serpenyők esetében különösen fontos, mivel ezekben olyan anyagok vannak, amelyek a szervezetbe kerülve súlyos egészségügyi problémákat képesek okozni.

Egyes eszközöket nem ajánlott túl sokáig használni. Fotó: Getty Images

Műanyag tárolóedények

A műanyag tárolóedények felülete idővel megsérül, megkarcolódik, az így keletkezett réseket pedig kedvelik a baktériumok, ami pedig veszélyes lehet az egészségünkre. Általában 6-12 hónapnál tovább nem szabad használni őket, de ha sérülést látunk rajtuk, akkor inkább azonnal vegyünk újat. Üvegből készült tárolóedényekre érdemes áttérni, ha lehetséges.

Konyhai szivacsok

A konyhai szivacsok is baktériumokat és penészgombát rejthetnek magukban. Egy 2017-es tanulmány szerint 362 különböző baktériumfaj él a használatban lévő konyhai szivacsokban. A baktériumok sűrűsége elérte a 45 milliárdot négyzetcentiméterenként. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a konyhai szivacsok egyes részein ugyanolyan magas lehet a baktériumok koncentrációja, mint a WC-ben. Ezért érdemes kéthetente lecserélni, akár előbb is, ha rossz lesz a szaga, vagy láthatóvá válik rajta a penész. Emellett érdemes minden másnap fertőtleníteni mosogatógépben, ha megoldható.

Fürdőszivacsok

A fürdéshez használt luffaszivacsok, pamacsok is rengeteg baktériumnak, penészgombának adhatnak otthont, különösen, ha nedves zuhanyzóban vagy fürdőszobában tárolják őket. A testünkhöz érve ezek kipirosodást, irritációt és viszketést okozhatnak.

Egy szennyezett pamacs akár fertőzéshez is vezethet, ha sérült bőrfelületet akarunk tisztítani vele, így érdemes inkább 2-4 hetente cserélni. Ha furcsa a szaga, akkor inkább előbb szabaduljunk meg tőle.

Párásító

Bár a párásító hasznos eszköz, különösen az orr- és szájszárazság ellen, de a káros baktériumok és a penészgombák táptalaja is lehet. Ezért nem elég csak hetente egyszer letörölni róla a port, hanem a szűrőbetétet is rendszeresen cserélni kell, egy-két havonta, hogy el ne szaporodjanak rajta a kórokozók. Ha ezt el akarjuk kerülni, akkor válasszunk inkább ultrahangos párásítót állandó kerámiaszűrővel, amely felfogja a vízben lévő szennyeződéseket.