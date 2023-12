Bútort már nem vehetsz, de a csekkeket még feladhatod – mi lesz nyitva 24-én?

A legtöbb üzletlánc nem nyit ki december 24-én még délelőtt sem, de akadnak kivételek. A Portfólió összeállításából kiderül, hol tudod az utolsó pillanatban beszerezni, ami még hiányzik az ünnepi menühöz vagy az ajándékokhoz.

Van, ahol még az utolsó pillanatban is megveheted a bejglihez a diót. Fotó: Getty Images

Mint arról a portál beszámol: a Lidl elsőként, már november 10-én bejelentette, hogy mind a 200 üzlete zárva tart, cserébe viszont 23-án hosszabbított nyitva tartással várja a vásárlókat. Később a Rossmann és a Penny is közölte, hogy nem nyitnak ki karácsonykor. A Spar december 24-én – az Interspar hipermarketeket és egyes bevásárlóközpontokban lévő Spar és City Spar szupermarketeket kivéve – szintén zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét.

Itt tudsz az utolsó pillanatig vásárolni

Az Aldi a korábbi évekhez hasonlóan idén december 24-én is, országosan egységesen 12 óráig nyitva tartja valamennyi áruházát, ahová friss áru is érkezik. Ugyancsak nyitva tart az Auchan 12 óráig. Hasonlóan jár el a Tesco is: az évek óta megszokott rövidített nyitva tartással várja a vásárlókat december 24-én déli 12 óráig.

Az ünnepi időszakban változik a patikák nyitva tartása is: a vasárnapokon és ünnepnapokon is nyitva lévő gyógyszertárak december 24-én csak déli 12 óráig fogják biztosítani az ellátást, de az ügyeletes gyógyszertárak szenteste is nyitva lesznek majd. A posták december 24-én a vasárnapi napra meghatározott nyitva tartás szerint, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

Bútort, könyvet majd csak az ünnep után

A Jysk december 22-én és 23-án lesz nyitva, majd pedig 27-én. A Diego is zárva lesz, nem csak 24-én, de szilveszter napján is. Az OBI és az XXXLutz is zárva marad szenteste napján. Aki könyvet venne karácsonyra, az a Libri-üzletekben ezt december 24-én már nem teheti meg, emellett túrafelszerelésért sem érdemes már menni aznap, ugyanis a Mountex is zárva tart.