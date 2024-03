Így lesznek nyitva az üzletek húsvétkor

A húsvét négynapos hosszúhétvégét jelent normál munkarendben, azaz nagypéntektől húsvét hétfőig nem kell dolgozni. Hogy a boltok ezidő alatt hogyan tartanak nyitva, erről a 24.hu számolt be:

Március 29. nagypéntek ünnepnap, munkaszüneti nap. Ezen a napon minden üzlet zárva lesz.

Március 30. szombat a nyitva tartás szempontjából csak egy szokványos hétvégi nap, ami azt jelenti, hogy az üzletek, amelyek nyitva vannak máskor is szombaton, nyitva lesznek most is.

Március 31. és április 1. húsvét vasárnap és húsvét hétfő ünnepnap, munkaszüneti nap, az üzletek zöme zárva lesz.

Azokon a napokon (nagypéntek, húsvét vasárnap és hétfő), amikor az üzletek fő szabály szerint zárva lesznek, lehet azért vásárolni, csak jóval kevesebb helyen. Vásárolhatsz például a benzinkutakon található shopokban, bizonyos éjjel-nappal nyitva tartó üzletekben, de lehetnek még kisebb üzletek, trafikok is, amelyek kinyithatnak úgy, hogy a tulajdonos áll be a pult mögé.

Hiába ünnep, nyitva lehetnek még:

· a benzinkutak

· az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, melyekről tájékoztatást az OGYÉI honlapján találsz

· a virágboltok

· az újságosok

· az édességboltok

· a vendéglátó- és szórakozóhelyek

A szemetet a szokásos rend szerint szállítják el az ünnepnapokon is.

A közoktatásban tanuló diákok számára 2024. március 28-tól április 6-ig fog tartani a tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig április 8. (hétfő) lesz.