Bukott a tézis: az asszony szüljön, a férfi dolgozzon

Egy, a Népességtudományi Kutatóintézet által 2018-ban indított kutatás egyebek mellett a gyermekvállalás körülményeit, a párkapcsolat stabilitásának jellemzőit, a származási egyenlőtlenségeket, a gyermekgondozási munkamegosztást, az anyák munkavállalását és a családtámogatások igénybevételét elemezte – tudta meg az Infostart.

Megdőlni látszik a csak kenyérkereső apuka szerep. Fotó: Getty Images

A kiindulási minta 8300 várandós kismama volt, akikkel folyamatosan igyekeztek tartani a kapcsolatot, és mintegy 6000 anya még a gyermek hároméves korában is szolgáltatott adatokat. Az eredmények alapján az derült ki, hogy Magyarországon az anyák már eltávolodtak a tradicionális, "csak kenyérkereső" apaképtől. Mindössze a megkérdezettek 20 százaléka gondolta úgy, hogy a feleségnek az otthon és a gyerekek, a férjnek pedig a munka a fontosabb feladata, még abban az esetben is, ha mindketten dolgoznak. A tradicionális apakép azokban a családokban jellemzőbb, ahol az anya fiatal, alacsonyabban képzett, többgyermekes vagy egyedül él. Ezzel együtt a házimunkák zömét továbbra is anyák végzik várandósság idején, illetve kisgyermek mellett – mutatott rá a kutatás, amely szerint a kisgyermekgondozásban az apák legaktívabban a fürdetésből veszik ki a részüket.

Minden harmadik gyermek véletlen baleset

A gyermekeknek mindössze 66 százaléka volt tervezett a megkérdezett családokban. Arra a kérdésre, hogy három éven belül vállalnának-e második gyermeket, az anyák 62 százaléka felelt igennel. Kiderült az is, hogy minél magasabb végzettségű az anya, annál jellemzőbb, hogy további gyermeket is vállalna.

Az anyák munkába való visszatéréséről az derült ki, hogy a megkérdezettek 4,5 százaléka már a gyermek féléves korában dolgozott, a döntő többség viszont csak a gyermek két- és hároméves kora között szeretne ismét munkába állni. Főleg a sokgyermekes, alacsony végzettségű anyákra jellemző, hogy egyáltalán nem terveznek visszamenni dolgozni. Többnyire rendszeres, nem otthonról végzett, teljes munkaidős állásba térnek vissza az anyák. Az anyák 69 százaléka nem otthonról dolgozik, mindössze 15 százalékuk tudja otthonról megoldani a munkavégzést, további 15 százalékuk pedig csak részben. A kutatás szerint a kétéves kor feletti gyerekek harmada járt bölcsődébe. A dolgozó anyák háromnegyede, a nem dolgozók 13 százaléka veszi igénybe a bölcsődei szolgáltatást.

