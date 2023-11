Babaváró hitel: mi történik, ha nem jön a baba?

Amikor négy éve bevezették a Babaváró hitelt, sokan hitetlenkedtek, hogy valóban létezik ez a jó lehetőség. Igazán jól hangzott, főként azok számára, akik már amúgy is gondolkodtak családtervezésben, vagy talán már el is kezdték – attól ugyanis óvva intenénk mindenkit, hogy csak pénzügyi okokból szánja el magát ilyen komoly lépésekre.

Tízmilliós (azóta tizenegy) összegű kölcsön, amit akár húsz éven keresztül fizethetünk havi 50 ezrével, ráadásul nincsen kamata és bármire felhasználhatjuk: nagyszerűen hangzik! Nem beszélve arról, ha a kölcsön afféle ajándékpénzzé alakul, vagyis egy részét még el is engedhetik. A feltételek átböngészésekor néhányan csalódottak voltak, de a többség olyan kritériumoknak nem felelt meg, amin lehet változtatni, ráadásul aki komolyan gondolkodik páros életben, gyerekekben, az döntő részben azért beleillett a kedvezményezetti körbe.

Fotó: Getty Images

Először is: ezt a konstrukciót házasoknak találták ki, úgyhogy aki még nem szánta el magát, annak itt az alkalom, hogy elkezdje nézegetni a jegygyűrűket! Aki persze megrögzött házasságellenes, az innen már vissza is fordulhat. Szerencsére azonban a magyar fiatalok többségére ez nem igaz, még akkor sem, ha az utóbbi időben kevesebben szánják rá magukat a törvényesítésre, és ők is jellemzően későbbi éveikben.

Még egy fontos elvárás az életkor: ezzel már nehezebb vitatkozni. Hiszen valaki vagy 18 és 41 év között van nőként, vagy kifutott az időből – mármint a kölcsön szempontjából. Kivéve, ha már megfogant a magzata. Ezt a korhatárt egyébként épp 2024 január elsejétől szállítják lejjebb: a feleségnek 30 év alattinak kell lennie az igényléshez.

Fontos még a 3 évnyi TB-jogviszony: ez az a feltétel, ami miatt érdemes jó előre tervezni, aztán a magyarországi lakcím, a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, de ezekkel általában nem szokott gond lenni.

Nos, ha minden megvan, akkor boldogság, hiszen ha úgyis együtt terveztétek az életet, már lehet is belevágni a babaprojektbe – pénz legalábbis innentől nem akadály.

Más buktatók azért még adódhatnak. Ezeket most nem azért tekintjük át, hogy bárkit is elrettentsünk, inkább azért, hogy mindenki felelős döntést hozhasson: reálisan lássa a következményeket, még azokat is, amik most még egyáltalán nincsenek a horizonton. Az élet még így is kiszámíthatatlan, aminek bizony anyagi folyományai is vannak, legalább azokat a nehézségeket igyekezzünk kiszűrni, amikre van esély. Fontos úgy készülni, hogy egy nagyobb kölcsönt akkor is vissza tudjunk fizetni, ha nem minden alakul a tervek szerint. Csak akkor vegyük fel, ha ezt is bevállaljuk, ráadásul ezek tudatában még több mindent meg tudunk tenni azért, hogy elkerüljük a bizonyos buktatókat.

De lássuk, melyek ezek a Babaváró esetében!

A szabályozás többféle esetet felsorol, ezek közül néhány szerencsére ritkán fordul elő, így nézzük csak a valamivel gyakoribbakat.

E speciális hitel legfontosabb feltétele, sőt célja az, hogy legalább egy gyermeke szülessen a házaspárnak, de ideális esetben inkább kettő-három. Minél nagyobb lesz a család, a konstrukció annál inkább „jutalmazza” a párt, például a fennálló hitelrész részbeni vagy teljes elengedésével. Mivel azonban legalább egy gyermeket vállaltak az igénylők, ez lehet az első és legkézenfekvőbb probléma: nem születik gyermek.

Akár azért, mert egész egyszerűen nem fogan meg, talán még mesterséges megtermékenyítés segítségével sem, akár azért, mert a pár – bármilyen okból – már nem szeretne utódot, esetleg válásra is sor kerül. Ezek bizony olyan helyzetek, amikor vissza az egész: elveszítjük a kedvezményes lehetőséget, sőt, még büntetőkamatot is kell fizetnünk.

Hogy pontosan mennyit, azt nehéz összegszerűen megmondani, hiszen nem konkrét számról van szó, hanem 5 éves futamidejű állampapírok aukciós hozamától. Ez 2023 szeptemberében például 8%, ami bizonyos szorzók miatt 11,4%-ra kúszik fel. Aki tehát most igényel Babavárót, annál ezt a számot veszik majd alapul, ha nem jön a baba öt év alatt, a visszafizetendő pénz pedig mintegy ötmillió forint lenne – túl természetesen azon a tízmillión, amit kapott az illető, hiszen ez még csak az a kamattámogatás, amit visszakérnek. Méghozzá százhúsz napon belül, egy összegben.

Méltányosságban azonban bízhatunk, hiszen adódhat olyan körülmény, ami önhibánkon kívüli. Ilyen az az eset, amikor egészségügyi ok vagy megváltozott munkaképesség miatt nem rajtunk múlik, hogy nem fogan meg a baba. Ekkor az illetékes járási hivatal felmentést adhat a támogatás megszűnése és az igénybe vett kedvezmények visszafizetése alól – ez azonban már elbírálás kérdése, és kérelmezni kell még az ötéves időszak lejárata előtt, és az egészségügyi okot természetesen szakembernek kell igazolnia.

Más a helyzet akkor, ha elválik ugyan a pár, de a babájuk már megfogant. Ekkor az elmúlt időszak kamattámogatását nem kell visszafizetni, a válás jogerőre emelkedését követően azonban elvesztik azt a hátralévő évekre – vagyis a babaváró hitelük sima piaci kamatozású kölcsönné válik.

Ha szó sincs válásról, csupán megállnátok egy vagy két gyermekként, akkor nincs nagy gond, mivel a kamatmentesség a futamidő végéig megmarad – a kölcsönt persze ilyen esetben vissza kell fizetnetek, de még mindig nagyon kedvező feltételekkel.

Összességében elmondható, hogy a Babaváró kölcsön jó lehetőség azoknak, akik fiatal párként alig várják, hogy gyerekeik legyenek, és eddig csupán az anyagi félelmek tartották vissza őket attól, hogy belevágjanak a dologba. Ez a hitel gyorsan megkapható, állami kezességvállalás jár mellé, és akár lakásvásárlásra, -bővítésre is használható, ha valaki már a második, harmadik gyermeken gondolkodik. Az alapos átgondolás persze ilyen esetben sem árt.