Most megdől 10 mosási mítosz!

Az angol királynőn kívül talán mindenki szokott mosni. Ez a feladat nem is feltétlen olyan egyszerű, mint gondolnánk. Alább olvashat, az about.com által összegyűjtött 10 olyan mítoszról, amiket jó, ha tisztábban lát.

Az ötlet, miszerint a ruhára került tintafoltot hajlakk segítségével el lehet távolítani, még az 1950-es években terjedt el. Ez a tipp egyébként helytálló. Ennek oka, hogy a hajlakkban lévő alkohol feloldotta a tintát. Azonban a mai hajlakkok összetétele más, mint az 50-es években, sok nem is tartalmaz alkoholt.Ez nem túl elterjedt mosási tipp, de van, aki váltig állítja, hogy egy csésze feketekávé az öblítővízbe, megakadályozza, hogy a fekete farmerek kifakuljanak. Minél feketébb a kávé és minél több, annál sötétebb színt kap. Ötvözhető a kávé és a textilfesték használata. Előbbinek köszönhetően a házilag festett ruhák jobban megtartják a színüket. mosószerből a több nem feltétlen jobb! Ha túl sok mosószert használ, a víz túlhabosodik tőle, amit nehezen lehet kiöblíteni, így a kosz egy része a ruhákban maradhat. Sok mosógépnél nehezebb az adagolás, mert nem lehet jól látni, hogy pontosan mennyi mosószert tett a gépbe. Jó módszer, ha előre kimérve, mindig azonos mennyiségű mosószert használ fel. Emellett a mosógép a túl sok mosószertől egy idő után szagos is lesz.Ajánlott. Ha a folt a ruha külső részén van, akkor mosás előtt érdemes kifordítani és így kezdeni a mosást. Ha kifordítva próbálja meg kiszedni a foltot a ruhákból, akkor sokkal jobban jár, mert így a mosás, dörzsölés alkalmával a koszt a szövetszálakból kifelé "tolja". Nem pedig fordítva, amikor is beledörzsöli a ruhákba a koszt.Pont ellenkezőleg. A mosószer és a fehérítő kioltják egymás hatását. Ahhoz, hogy a mosószerben lévő enzimek feloldódjanak és tegyék a dolgukat, idő kell. A fehérítéssel várjon legalább 5 percet a mosás után. Emellett a fehérítőt érdemes inkább az öblítési szakaszban a ruhákhoz adagolni.Sajnos a forró víz nem öli meg a baktériumokat . Elterjedt nézet, ha ki szeretné fertőtleníteni az ágyneműt, vagy egyéb nagyon koszos, esetleg betegség alatt használt ruhaneműket, akkor nagyon forró vízben kell őket kimosni. Ez azonban nem használ. Csak a mosószer, a fertőtlenítő, fehérítő használ a baktériumok ellen.Több oka lehet annak, ha a ruhák összemennek. Sok esetben nem is tehetünk ellene semmit. De, van néhány módszer, amivel az összement ruhákat helyre lehet hozni. Néhány szövet zsugorodását ugyanis a nedvesség hiánya okozza. Ez sokszor annak köszönhető, hogy túl van szárítva. Az így viselkedő ruhaneműket némileg nedvesen kell hagyni és nem teljesen szárazra centrifugázni.De, kell velük foglalkozni! Főként azért, mert a sok szösz megül a mosógépben - főként az erre kialakított részben - és gátolja a levegő áramlását, megakadályozza a ruhák gyors száradását, rontja az energiahatékonyságot és tűzveszélyes is lehet.