Ezért veszélyes a szobában teregetni

A lakásban szárított ruhák akár 30 százalékkal is megnövelhetik a levegő páratartalmát, ami kedvez a különböző penészgombák elszaporodásának. Ha ezeket belélegezzük, akár súlyos tüdőbetegséget is kaphatunk. Kattintson, a témáról bővebben is olvashat.