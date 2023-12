A főtt rizs is lefagyasztható, de csak így

A rizs egy könnyen elkészíthető, sokoldalú, és tápanyagtartalmát tekintve igen értékes gabonanövény. Tele van szénhidrátokat, B-vitaminokkal és ásványi anyagokkal is. Mindezek ismeretében nem is annyira meglepő, hogy világszerte nagy mennyiségben fogyasztják. Időnként azonban jóval több készül belőle, mint amennyi egy étkezés alatt el is fogy – olvasható az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer közelmúltbeli Facebook-posztjában.

A rizsből gyakran jóval többet főzünk, mint amennyire valójában szükségünk lenne. Fotó: Getty Images

Lefagyaszthatjuk-e a megmaradt főtt rizst?

A német ÖkoTest cikke alapján azt írták, természetesen a megmaradt főtt rizs is lefagyasztható, egy dolgot azonban szem előtt kell tartani. Élelmiszerbiztonsági szempontból nagyon fontos, hogy a rizst főzés után minél előbb lehűtsük vagy lefagyasszuk. Ezt az élelmiszert ugyanis nem szabad túl sokáig szobahőmérsékleten állni hagyni, esetleg alacsony hőfokon melegen tartani.

Ennek oka, hogy a népszerű gabonafélén könnyen elszaporodhat a Bacillus cereus nevű baktérium – különösen 30-40 Celsius-fok körüli hőmérsékleten –, amelynek toxinja hasfájással, hányással vagy hasmenéssel járó megbetegedést okozhat. „Fontos odafigyelni arra is, hogy a lefagyasztandó rizst légmentesen záródó edénybe vagy fagyasztózacskóba tegyük, és ne felejtsük el ráírni a lefagyasztás napját. A felmelegítéshez legjobb, ha serpenyőt vagy mikrohullámú sütőt használunk” – emelték ki a bejegyzésben.