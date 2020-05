Nem sok jót ígér hosszú hétvégére az időjárás

Pénteken a szórványos napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés - olvasható az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzésében. Több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a késő délelőtti óráktól az esti órákig terjedő időszakban. Az északi szél napközben többfelé megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. Emiatt az egész országra érvényes figyelmeztetést adtak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között valószínű.

Késő estére 10 és 15 fok közé hűl majd le a levegő. A záporok, zivatarok viszont megszűnnek, és az éjszaka folyamán változó mennyiségű felhőzetre számíthatunk. A Dunántúl egyes részein és az északkeleti megyékben néhol élénk marad az északi szél. A hőmérséklet hajnalban 5 és 13 fok között valószínű.

A gyerekek ugyanolyan szívesen pancsolnak a pocsolyákban, mint a medencében. Fotó: Getty Images

Esős és borult lesz a pünkösd

Szombaton a gyakorta megnövekvő gomolyfelhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, elszórtan fordulhat elő záporeső, egy-egy zivatar. Az északnyugati, északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű.

Vasárnap északkelet felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani esőre, záporesőre. A csapadék várható mennyiségében még nagy a bizonytalanság. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósabban felhős északi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Pünkösdhétfőn is felhős idő valószínű, inkább csak kevés napsütés lehet. Több helyen is számíthatunk esőre, záporesőre, néhol zivatarra. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, elsősorban zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 17 és 22 fok között valószínű, de vasárnaphoz hasonlóan a tartósan felhős tájakon ennél hidegebb is lehet.