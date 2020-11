Mutatjuk, mikor süt ki a nap

Túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös időben lesz ma részünk, amihez bárhol társulhat szitálás - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A felhőzet felszakadozására elsősorban az északi és a délkeleti megyékben van némi esély. A szél többnyire mérsékelt marad, bár a Kisalföldön napközben valamelyest megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható. Éjszaka változatlanul borult, párás idő várható, csak helyenként (nagyobb eséllyel északon) vékonyodhat el, szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet, ott viszont ismét köd képződhet, illetve többfelé lehetséges ködszitálás. A levegő hőmérséklete késő estére és hajnalra 2-7 fok közé hűl vissza.

A jövő hét elején megérkezik az eső, majd felszakadozik a felhőzet. Fotó: Getty Images

Nagy változás a hétvégén sem valószínű. Holnap borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. Szitálás bárhol előfordulhat, illetve országszerte gyenge marad a szél. Napközben a hőmérséklet 5-9 fokig melegszik fel. A vasárnap is szinte azonos forgatókönyv szerint alakul majd, csupán a déli szél megélénkülése jelent némi változatosságot, ugyanakkor ez is csak az északnyugati megyéket érinti.

Hétfőn aztán a szitálás mellett már több helyen is előfordulhat kisebb eső. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül, sőt néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között várható. Kedden a Dunántúlon és a középső megyékben felszakadozik, csökken a felhőzet, ott változóan felhős lesz az ég. A keleti megyékben azonban erősen felhős vagy borult idő várható továbbra is, ott csak délutántól szakadozhat a felhőtakaró. Éjszaka még sok helyen, napközben már egyre inkább csak a keleti megyékben, és ott is egyre kevesebb helyen valószínű eső, zápor. Az északnyugati szél a Dunántúlon megerősödik. Napközben a hőmérséklet 7 és 12 fok közötti csúcsértéket ér el.