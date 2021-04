Humánmeteo: változékony idő kínoz szombaton

Szombaton az erősen változékony, időnként borult, csapadékos időben kettősfronti hatás érvényesül, intenzívebben keleti, északkeleti területeken. Ugyan időnként előbukkan a nap, gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórt záporok alakulnak ki. A szél sokfelé erős, időnként viharos lesz, ismét nagy terhelés éri majd a szervezetünket. A front, illetve a fokozatos lehűlés terhelést jelent az immunrendszernek is, fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán.

Fejfájás, alvászavarok és vérnyomás-ingadozás

Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek akár a hideg-, akár a melegfrontra vagyunk érzékenyek. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak: ebben az esetben vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak, ezért amennyiben erre hajlamosak, akkor lehetőleg próbálják a szabad idejüket pihenéssel tölteni. Ha érintettek vagyunk, akkor próbáljuk előre megszervezni a napi teendőket, hiszen a kiegyensúlyozott napirend is oldhatja a zavarokat.

A néhol esős, változékony idő fejfájást is okozhat. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ne terheljük feleslegesen az emésztőrendszerünket se! Együnk inkább naponta többször, de kisebb adagokat, és ez is álljon könnyű fogásokból. Kerüljük a túl zsíros és fűszeres, valamint a puffasztó ételeket is - válasszunk inkább a csirkét, halat helyettük. A tavaszi zöldségek magas vitamintartalommal bírnak, fogyasztásukkal immunrendszerünket is erősíthetjük, amire most ismét szükség van.

A hőmérséklet az átlag alatt van, ráadásul szél is rontja a hő- és komfortérzetet. Az esernyőkre is szükség lehet, záporok alakulnak ki. A csapadék és a változékony idő jót tesz az allergiásoknak, jelentősen csökken a pollenterhelés. Jelentős romlás sem várható még ebben egy ideig, a mostanában a legtöbb panaszt okozó nyárfa és éger virágporának légköri koncentrációjában sem számíthatunk dúsulásra.

A közlekedést többfelé nehezíthetik esőtől záporoktól nedvessé váló útszakaszok, amik területén jelentősen megnövekszik a féktáv. Tartsunk nagyobb követési távolságot, illetve vezessünk a megszokottnál is lassabban, óvatosabban, hiszen egy-egy intenzívebb csapadékgócban a látástávolság is hirtelen lecsökkenhet. Többfelé erős szél rontja a menetstabilitást, és a reflexidő is megnyúlik.