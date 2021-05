Humánmeteo: megterhelő lesz a szerda

Holnap is az átlagosnál hűvösebb idő lesz, megterhelően alakul az élettani helyzet. Gyakran befelhősödik az ég, fülledt lesz a levegő, ez pedig még a kevésbé érzékenyekre is megterhelően hathat. Ráadásul a szél is csak kissé veszít erejéből, továbbra is jelentősen ronthatja a közérzetünket. Javulás a következő napokban sem várható. A hosszú ideje tartó változékony és szeles, hűvös idő szervezetünkre gyakorolt hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ha így étkezünk, az segíthet a tüneteken

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, kisebb rosszullét jelentkezhet, akár a gyerekeknél is. Leginkább a párás, fülledt időtől szenvedhetünk: a magas páratartalom miatt a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők állapota is romolhat, ezért amennyiben érintettek vagyunk, akár rosszullétet, nehézlégzést is tapasztalhatunk. Ha tehetjük, ilyen esetben pihenjünk le, akár csak pár percre is, illetve frissítsük fel magunkat limonádéval vagy egy pohár vízzel.

Megterhelő lesz a szerda. Fotó: Getty Images

A változékonyabb napok abban az esetben is megviselhetnek minket, ha nem vagyunk kifejezetten frontérzékenyek. Emiatt nem javasolt a következő napokban nehéz ételeket fogyasztanunk: fektessünk hangsúlyt a napi többszöri, kis adagokban történő étkezésre, a fogások pedig tartalmazzanak több salátát, zöldséget, illetve halat.

Erős szél és UV-sugárzás

Folytatódik az átlagosnál jelentősen hűvösebb idő, így réteges, jól variálható öltözet javasolt: az erős széllökések több fokkal csökkentik az érzett hőmérsékletet. Sokfelé az esernyőkre is szükség lehet! Az UV-sugárzás időben és térben is ingadozni fog, de a déli órákban a naposabb vidékeken eléri az erős fokozatot. Használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédő szereket, és lehetőleg kerüljük a tűző napsütést. A pollenek közül a platán és a tölgy vannak jelen legnagyobb mennyiségben, és azokon a területeken, ahol nem hullik kiadós csapadék, továbbra is intenzívebb tüneteket válthatnak ki. A pázsitfűfélék pollenje szintén jelen van. Ha azonban a csapadékosabb vidéken élünk, most kevesebb panaszt okozhatnak a virágporok.

A közlekedést záporok és eső zavarhatják, illetve erős széllökések is előfordulnak. A csúszós, nedves útszakaszokon megnövekszik a féktáv, kerüljük a hirtelen fékezést és a hirtelen irányváltoztatást! Inkább lassabban vezessünk, és próbáljunk meg nagyobb követési távolságot tartani. Az utakon csökkent reakcióidővel számoljunk, tompábbak, figyelmetlenebbek lesznek a sofőrök.