Humánmeteo: fájdalmas lesz a vasárnap

Vasárnap front nem érkezik, ezért a frontérzékenyeknek kedvező, pihentető időben lesz részük - írja a Meteo Klinika. A hőmérséklet csúcsértékei emelkednek, helyenként a 27-29 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, ez pedig melegfronti jellegű panaszokat okoz az arra érzékenyeknél. Jellemző tünet lehet a migrén, a fáradékonyság, emellett vérnyomás-ingadozás és keringési panaszok is felléphetnek. A migrén és a fáradtság leküzdésének érdekében fogyasszunk naponta 2-3 csésze citrommal ízesített teát, valamint fogyasszunk sok folyadékot is!

Erős fejfájás jelentkezhet

A délnyugati irányú szél időnként megélénkül és megerősödik, ez pedig erős fejfájást eredményezhet a szélre érzékenyeknél. Intenzív panaszok esetén a szeles időben javasolt zárt térben tartózkodni. A frontmentes időt érdemes kihasználni pihenésre, regenerálódásra. Ebben az időszakban sokan szerveznek kirándulásokat, az előírásokat betartva érdemes kimenni a szabad levegőre. A kerti munkák elvégzésének is kedveznek a körülmények.

Vasárnap sokakat gyötörhet fejfájás. Fotó: Getty Images

Az UV-sugárzás erős, ha hosszabb ideig a napon tartózkodunk, használjunk fényvédő krémet. A pollenterhelés nő, az allergiások lehetőség szerint kerüljék az elhanyagolt rétegek és mezőket, valamint mossanak sűrűbben kezet és hajat.