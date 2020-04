Humánmeteo: az allergiásoknak nehéz lesz a holnap

Szombaton nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, kellemes időben lesz részünk. Arra azonban számítani kell, hogy reggel még jelentkezhetnek enyhébb panaszok, ugyanis helyenként, főleg a mélyebb völgyekben erősebben lehűl a levegő, mely az ízületi bántalmakkal élők komfortérzetén ronthat - tájékoztat a Meteo Klinika. Ha kimerészkedünk a szabadba, öltözködjünk rétegesen, könnyen megfázhatunk ugyanis ilyenkor. Délután viszont koranyáriasan meleg lesz, ekkor már nem lesz szükség a pulóverre - a gyors melegedés azonban szintén megviselheti a keringési rendszerét.

A száraz, napos idő miatt több a virágpollen a levegőben, amit a szobában is érezhetünk már. Fotó: Getty Images

A következő napokban tartósabban várható, hogy azemésztési panaszokfokozódnak. Ezek mérséklése érdekében lehetőleg kerüljük a puffasztó ételek, mint például a karfiol, káposzta, kelbimbó fogyasztását, és inkább a sovány húsokat, valamint a halat részesítsük előnyben. Rendszeresen gondoskodjunk a folyadékpótlásról is, amennyiben viszont fáradtságot tapasztalunk, ne kávéval próbáljuk felélénkíteni magunkat.

A nyárfa pollenje továbbra is magas koncentrációban van jelen a levegőben, a napos, száraz időben még több virágport bocsátanak ki a növények. Az allergiásoknak nem kedvez ez a humánmeteorológiai helyzet, ezért ha ön is érintett, akkor nem tanácsos a délutáni órákban a szabad levegőn tartózkodnia, továbbá a tejtermékek fogyasztása is kerülendő.