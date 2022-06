Humánmeteo: vegyük komolyan a hőség veszélyeit

Szerdán nem érkezik front a térségünkbe, további hőségre kell készülni. Egyre több ember érintenek majd az az alvászavarok, napközben pedig nyűgösség és idegesség lesz jellemző a kialvatlanság miatt. Csökken továbbá a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is. Az alváshiány ráadásul az immunrendszert is gyengíti, ezért fontos lenne, hogy amikor csak tudunk, pihenjünk le, akár csak egy rövid időre is. Az időseket és a szívbetegeket különösen nagy terhelés éri, de az egészséges szervezettel rendelkezők is nagy igénybevételre készüljenek. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint fokozottan veszélyes helyzetre kell készülnünk.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a kánikulát. Ha gyakori rosszulléteket, ingadozó vérnyomást tapasztal, szédül, fáradt, ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Tippek, hogy könnyebben kibírjuk a hőséget

A rekkenő hőségben nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás, ugyanis ilyenkor fokozott a kiszáradás veszélye. Lehetőleg csapvizet vagy ásványvizet válasszunk, a kávét és az alkoholt pedig jobb kerülni ebben az időben. Ezenkívül az ásványi sók pótlásáról is gondoskodjunk, de ne fogyasszunk nehéz, zsíros ételeket. Részesítsük előnyben a gyomrot kevésbé terhelő halakat, grillezett húsokat és salátákat. A forróságban kifejezetten jól esik a magas víztartalmú, hűsítő dinnye is.

A hőhullám idején igyekezünk úgy megtervezni a napi programokat, hogy a legmelegebb órákban lehetőségünk legyen hűvös, árnyékos helyre húzódni, és naponta többször javasolt langyos vízzel lezuhanyozni. A tömegközlekedés, utazás során a csuklóra vagy a tarkóra helyezett hideg vizes ruhadarabbal hűsíthetjük magunkat.

Vegyük komolyan a hőség veszélyeit. Fotó: Getty Images

Kerüljük a tűző napot

Mindig kerüljük a tűző napsütést a szabadban tartózkodás során, fennáll ugyanis a napszúrás veszélye. Különösen a gyerekek veszélyeztetettek, mert ők nem érzékelik annyira a nagy meleget, az idősek pedig sokszor nehezen mozognak, nem tudnak azonnal a hűvösre menni. Amennyiben szédülést, rosszullétet, hányingert tapasztalunk, azonnal kérjünk segítséget. Az UV-sugárzás a napokban eléri a nagyon erős fokozatot, ezért fényvédőkrém használata nélkül ne menjünk a napra. Magas faktorszámú naptejeket használjunk, az krémezést pedig szükség esetén ismételjük meg, strandolás és fokozott izzadás esetén gyakrabban.

A levegőminőség a nagyvárosokban tovább romolhat, főként az ózonkoncentráció növekedhet meg. A közlekedés során pedig a napsütés gyakran elvakíthatja a gépkocsivezetőket, és mivel a hőség miatt a reflexek is tompák, megnyúlik a reakcióidő. Emellett a nyűgös, ingerült sofőrök miatt is növekszik a balesetveszély. Utastérben soha ne hagyjunk kisgyereket és élő állatot, még nagyon rövid időre se, ugyanis pillanatok alatt felforrósodhat az utastér.