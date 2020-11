Erős lehűlés jön

Északnyugat felől egyre nagyobb területen kezd ma csökkenni a felhőzet napközben, ugyanakkor a Dél-Alföldön kora délutánig is borult maradhat az ég. Elsősorban a déli és keleti megyékben lehet eső, zápor, késő délutántól viszont országszerte csapadékmentes időre számíthatunk - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között várható. Éjszaka általában derült lesz az ég, viszont párássá válik a levegő, többfelé köd is képződik. A levegő késő estére 3-8, hajnalra mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl vissza.

Az elkövetkező napokban már többfelé kisüthet a nap. Fotó: Getty Images

Holnap gyorsan kitisztul az idő, majd hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, az Alföldön és északkeleten azonban tartósan megmaradhat az előző éjszaka képződött köd. Néhol előfordulhat szitálás, ezzel együtt csapadékmentes időre és mérsékelt légmozgásra számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet szerdán 7-13 fokot érhet el. Éjszaka aztán sokfelé ismét köd és rétegfelhőzet képződik, ami csütörtökön napközben is tartósan megmaradhat az északi országrészben. A felhőzet viszont dél felől fokozatosan felszakadozik, és a déli országrészben több-kevesebb napsütés is elképzelhető. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de az Észak-Dunántúlon sok helyütt megélénkül, néhol meg is erősödik a délkeleti szél. A napközbeni maximumok 6-12 fok körül alakulnak.

h i r d e t é s

Péntekre virradóra megvastagszik a felhőtakaró, de a délelőtti óráktól északnyugaton már elkezd szakadozni a felhőzet, és így hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Másutt marad viszont a borongós idő. Többfelé számíthatunk kisebb esőre, záporra, sőt, délutántól elsősorban a magasabban fekvő részeken havas eső, hózápor is lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül az Észak-Dunántúlon, több helyütt meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között várható.

Ami a hétvégét illeti, szombaton változóan felhős idő várható többórás napsütéssel. Kis eséllyel zápor, a hegyeben hózápor is előfordulhat, valamint helyenként megélénkül az északi, északkeleti szél. Éjszaka a hűvösebb tájakon mínusz három fokig is süllyedhet a hőmérséklet, a fagyzugos részeken pedig ennél is hidegebb lehet. Napközben aztán 3-7 fokig melegszik az idő. Vasárnap gyengén és erősen felhős területekre, időszakokra is számítani lehet, csapadékra ugyanakkor nem. Hajnalban ismét néhány fokkal fagypont alakulhatnak a minimumok, amit aztán 4-8 fok között nappali csúcshőmérséklet követ.