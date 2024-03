Több mint százéves melegrekord dőlt meg szombaton

Nyári napnak nevezzük, amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladja a 25 fokot – írja szombati Facebook-bejegyzésében a HungaroMet. Vasárnap reggel pedig már arról adtak hírt a meteorológusok, hogy összesen 18 mérőállomásukon mértek olyan magas hőmérsékletet tegnap, amely meghaladja az eddig mért napi melegrekordot. Utóbbit 26,9 fokos értékkel a Hajdú-Bihar megyei Szerepen jegyezték 1911-ben!

Az előzetes adatok alapján az új országos napi melegrekord immár 27,6 Celsius-fok – ezt a Bács-Kiskun megyei Kelebián mérték. Nem sokkal maradt el a Tolna megyei Báta és az ugyancsak Bács-Kiskun megyei Hercegszántó sem, ahol 27,5 fokos csúcshőmérsékletet rögzítettek a mérőműszerek szombaton. Érdekesség továbbá, hogy a Nyíregyházától keletre fekvő Napkoron 16,6 fokig süllyedt csupán hajnalban a hőmérséklet: ez magasabb, mint a március 30-ra vonatkozó átlagos legmagasabb hőmérséklet (14 fok).

Korábban a HungaroMet arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani meleget meghatározó erőteljes délies áramlás sivatagi port is hoz magával. A por hatására a magasszintű felhőzet jobban szűrheti a napsütést, kisebb körzetekben a vastagabb felhőzet akár teljesen el is takarhatja azt.

