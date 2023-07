Orvosmeteorológia: mutatjuk, hol lehetnek ma zivatarok

Délutánra az északkeleti tájakat is elhagyja a helyenként még akár csepergő esőt is okozó felhőzet, eközben viszont újabb felhősödés kezdődik az északi megyék felett. Itt-ott ebből záporok, az Észak-Dunántúlon egy-egy zivatar is kipattanhat. A déli országrészben viszont derült vagy gyengén felhős lesz ma az ég – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Sokfelé élénk lesz, helyenként meg is erősödik a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 31 fok között valószínű, majd későre estére 19 és 24 fok közé hűl vissza a levegő.

Néhol ma is lehet zápor, zivatar az országban. Fotó: Getty Images

Jó hír a frontérzékenyek számára, hogy valódi fronthatás nem érvényesül. Ugyanakkor a légkör magasabb szintjein zajló gyors melegedés miatt sokaknál jelentkezhetnek melegfronti jellegű panaszok. Ahogy kisüt a nap, úgy fokozódik a leégésveszély is, ezért mindenképpen fontos kellő figyelmet fordítani a fényvédelemre a szabadban. Ami pedig az allergiásokat illeti, a csalánfélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja is országosan elérheti a közepes szintet. Emellett az elkövetkező napokban már a parlagfű is kiválthat panaszokat, főként az Alföldön és a déli országrészben.

Szombaton kisüt a nap, vasárnap elbújik

A hétvége általában sok napsütéssel, gomoly- és fátyolfelhőkkel indul szombaton. Helyenként azonban erőteljesebb is lehet a gomolyfelhő-képződés, illetve néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Vasárnap aztán vastagabb frontális felhőzet vonulhat át az ország felett északnyugatról délkelet, kelet felé. Délelőtt inkább a déli és a keleti országrészben lehet napsütés, délután pedig nyugat felől süt ki egyre többfelé a nap. Több helyen előfordulhat eső, záporeső, zivatar: a csapadékrendszer nyugati irányból kelet felé halad majd. Helyenként megélénkülhet a déli, majd északnyugati szél. A 14-21 fokos minimumok után napközben 22-33 fokig melegszik az idő – keleten lesz a melegebb, a tartósabban csapadékos tájakon a hűvösebb.