Orvosmeteorológia: most a legerősebb a pollenterhelés

Többnyire derült vagy fátyolfelhős idő várható ma. Emellett északkeleten gomolyfelhők is képződhetnek – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Csapadék nem valószínű, ugyanakkor napközben többfelé megélénkülhet az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, majd késő estére 12-19 fokig hűl vissza a levegő.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, fronthatással ezekben a napokban nem kell számolni. Mindazonáltal – mint arra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése rámutat – elérkezett a pollenszezon legerősebb időszaka. Egyszerre több mint húszféle allergén virágpor található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban. Továbbra is találkozhatunk a levegőben a nyárfaszösszel, amely azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket. Ez ugyanis csupán a nyárfa terméséből és annak szél által való terjedését segítő, üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll. Akiknél ebben az időszakban pollenallergiás tünetek jelentkeznek, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják azokat.

Hőségnapok jönnek

Pénteken délután a Hungaromet arra hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán, hogy vasárnap és hétfőn újra hőségnap jöhet az országban, amikor is a csúcshőmérséklet meghaladja a 30 fokot. Ennek oka, hogy jelenleg hazánk egy anticiklon peremén helyezkedik el. Lassan közelít a Kárpát-medence felé az a front, amelynek előoldalán változik a légmozgás. A most még északias szél déliesre vájt majd, ezzel együtt pedig beindul a hőpumpa. Főként a déli, délkeleti tájakon érezteti hatását mindez, ahol ezen a két napon a melegrekord is megdőlhet.

A front várhatóan hétfőn éri el az északi országrészt. Ekkor már ott, majd kedden - a front átvonulásával - már országszerte elköszönhetünk a 30 fok közeli csúcsértékektől. Mi több, kedden lehetnek olyan helyek az országban (főleg nyugaton), ahol csupán 11-12 fokot mutatnak majd a hőmérők a délutáni órákban is.

