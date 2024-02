Orvosmeteorológia: hidegfront miatt lehetsz szétszórt

Eleinte közepesen vagy erősen felhős lesz ma még az ég, napközben viszont többfelé kisüthet a nap. Délnyugat felől ugyanakkor újabb felhősödés kezdődik, ami elszórtan záporokat is hozhat magával – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Helyenként élénk, északnyugaton néhol erős lehet a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, egy napközben az ország felett átvonuló hidegfront sokaknál okozhat kellemetlen panaszokat. Elsősorban fokozott görcshajlam, fejfájás, magas vérnyomás, szédülés jelentkezhet a frontérzékenyek körében. Eközben az átlagosnál jóval enyhébb februári időjárás nyomán több növény pollenje is magas koncentrációban van jelen a levegőben. E körbe tartoznak a ciprus- és tiszafafélék, az éger, de a kőris és a nyár pollenszórása is jelentős.

Visszatér a napsütés

Hétfőn is még kezdetben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Napközben aztán csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Csökken a csapadékhajlam is, noha egy-egy kisebb zápor továbbra sem kizárható. Élénk lesz a déli szél, a Kisalföldön és az Alpokalja északi részén erős lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között várható.

Kedden fátyolfelhős, napos időre kilátás, de a Dunántúlon megvastagszik a felhőzet. Néhol kisebb zápor is kialakulhat. Sokfelé megélénkül a délkeleti, keleti szél. A hőmérséklet a hajnalban 2-8 fokos minimumok után kora délutánra 13-21 fokig emelkedik.

