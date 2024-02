Orvosmeteo: mutatjuk, mikor süt ki újra a nap

Nyugaton lassanként elkezd vékonyodni ma a felhőtakaró, a Dunántúlon némi szűrt napsütés is lehetséges – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A zárt frontfelhőzet már inkább az ország délkeleti, keleti felére koncentrálódik. Így aztán csapadék is zömében a Tiszántúlon fordulhat elő. Többfelé élénk lehet, kora délutánig helyenként meg is erősödhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, és késő estére is csupán 6-11 fok közé hűl vissza a levegő.

A február végéhez képest igen enyhe idő az orvosmeteorológiai helyzetet is nagyban meghatározza. Noha fronthatás jelenleg nem érvényesül, az átlagosnál melegebb időjárás miatt az arra fokozottan érzékenyek körében melegfronti jellegű hatások léphetnek fel. Emiatt olyan tüneteket tapasztalhatnak, mint a fejfájás, csökkent teljesítőképesség, vérnyomásingadozás, ingerlékenység. A pollenallergiások közül is sokakat megviselhet az enyhe idő, hiszen a ciprus- és tiszafafélék, valamint az éger pollenkoncentrációja immár országosan magas, helyenként nagyon magas. A kőris és a nyár pollenje pedig országosan a közepes-magas tartományban alakul ezekben a napokban.

A jövő héttől visszatér a napsütés

Ami a folytatást illeti, vasárnap is még nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Szórványosan előfordulhat eső, zápor, bár a nyugati, északnyugati országrészben kisebb a csapadék esélye. A déli, délkeleti szél ismét sokfelé megélénkül, néhol időnként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható.

Hétfőn aztán a felhős reggel után napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és több órára kisüthet a nap. Reggelig helyenként még előfordulhat eső, zápor, majd csökken a csapadékhajlam. Továbbra is élénk, időnként erős lehet a déli, délkeleti szél. A hajnali 1-8 fokos minimumok után a kora délutáni órákra 13-19 fokig melegszik fel a levegő.

