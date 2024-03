Orvosmeteo: hétvégére visszatérnek az esőfelhők

Általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk ma. Nyugat felől azonban fokozatosan megnövekszik, illetve egyre nagyobb területen meg is vastagszik majd a magasszintű felhőzet – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Napközben nem várható még számottevő csapadék, az esti óráktól viszont az északnyugati, nyugati országrészben már többfelé kialakulhatnak záporok. A légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, majd késő estére 4-11 fok közé hűl vissza a levegő.

Fronthatással ma nem kell számolni. Mint azonban arra a Hungaromet felhívja a figyelmet, a légkor magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra fokozottan érzékenyek körében melegfronti jellegű panaszok jelentkezhetnek. E körbe tartozik a fejfájás, vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység, illetve a teljesítőképesség csökkenése. Várhatóan a pollenterhelés is felerősödik ezekben a napokban, így az allergiások is egyre erősödő tünetekre számíthatnak. A nyár és a juhar pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakul, de a ciprus- és tiszafafélék, a kőris és a fűz virágporának koncentrációja is országosan eléri a közepes szintet – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán kiadott legfrissebb jelentéséből.

Esővel indul a hétvége

Ami a hétvégi időjárást illeti, szombaton nagyrészt borult lesz az ég felettünk. Csupán a délutáni, esti óráktól kezd felszakadozni északnyugat, nyugat felől a felhőzet. Addig is több helyen várható eső, zápor, néhol egy-egy zivatar is kipattanhat. Mindehhez társulva időnként megélénkülhet a déli, délnyugati, majd estétől a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. A nappali csúcshőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű.

Vasárnap már gomolyfelhős, napos idő várható, többnyire csapadék nélkül. Az északkeleti, keleti területeken azonban lehetnek még erősen felhős körzetek, és ott helyenként eső, zápor is előfordulhat. Élénk lesz, több helyen meg is erősödik eközben az északnyugati, északi szél. A hajnali 1-8 fokos minimumok után délutánra általában 11-17 fokig melegszik fel a levegő.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt