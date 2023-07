„Kettő helyett egyél!” – nem ez a legjobb tanács a terhesség alatt

Amikor egy nő gyermeket vár, megváltozik az étvágya, és bizony van, aki a kelleténél jóval több kilót szed fel, aminek később egészségügyi kockázata is lehet. Jó tanács tehát, hogy ilyenkor hallgass a védőnő, a dietetikus, illetve az orvos tanácsaira az étkezéssel kapcsolatban. Egy friss, száz tanulmány elemzéséből készített felmérésből ráadásul az is kiderül, hogy a várandós nőket a képzett dietetikusok jobban támogathatják nem csak a megfelelő táplálkozás, hanem a súlygyarapodás ellenőrzésében is – írja a Science Daily.

Akkor sem mindegy, mennyit eszel, ha épp kismama vagy. Fotó: Getty Images

A szakértők személyes iránymutatást tudnak adni

A JAMA Network Open című szaklapban közzétett 99 tanulmány közel 35 000 résztvevőjének vizsgálata alapján elmondható, hogy az egészségügyi szakértők, például a dietetikusok munkája a leghatékonyabb az egészséges súlygyarapodás támogatásában. A tanácsadásoknak ugyanis figyelembe kell venniük a terhességgel járó egyéb tüneteket, beleértve a hányingert, amely befolyásolhatja a táplálkozást, valamint a sóvárgást és a fáradtságot.

A terhesség alatti súlygyarapodás normális, de a régi mondás, miszerint a várandós anyukák "kettő helyett esznek", és nem kell aggódniuk a súlygyarapodás miatt, egészségügyi következményekkel járhat az anyuka és a baba számára is. Tudjuk, hogy a túlzott terhességi súlygyarapodás növeli a cukorbetegség és más szövődmények kialakulásának kockázatát – mondta el Shakila Thangaratinam. A Birminghami Egyetem perinatális egészségügyi tanszékének vezetője, a tanulmány egyik szerzője azt is kiemelte, hogy a megfelelő táplálkozás mellett a megfelelő testmozgásra is oda kell figyelnie annak, aki várandós.