Jelek, hogy szülés után rendetlenkedik a pajzsmirigyed

A felhőzet kelet felé terjeszkedik, de legalább pár órára szinte mindenütt, délen, délnyugaton pedig több órára is kisüthet a nap. Többfelé, akár egynél több hullámban is várható zápor, zivatar, illetve északon eső is. Erős, viharos széllökések csak zivatarok környezetében lehetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 34 fok között alakul, hűvösebb a tartósabban csapadékos északi, északkeleti részeken, melegebb a déli határ közelében lehet. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Az este érkezett hidegfront után a frontérzékenyeknek még lehetnek kellemetlen tüneteik.