Egészségesnek hitt szokások, amelyek nem azok

Mindig jó, ha valaki úgy dönt, hogy nagyobb figyelmet fordít az egészségének megőrzésére. Ennek kapcsán azonban rengeteg tévhit él az emberek fejében, melyeket a Brightside gyűjtött össze a cikkében.

Tévhit: jót tesz éhgyomorra edzeni

A reggeli, főleg éhgyomorra történő edzést nagyon sokan javasolják azoknak, akik fogyni szeretnének, mivel segíthet lendületesebben kezdeni a napot és szabályozni az étvágyat. Ugyanakkor, ha emiatt egy órával korábban kelünk fel, és az alvásidő rovására edzünk, az visszaüthet, mivel az alváshiánytól kimerültebbek lehetünk és megnőhet az étvágyunk is.

Tévhit: folyamatosan kell edzeni

A rendszeres mozgás beiktatása a mindennapokba nagyon egészséges, és érdemes rá ügyelni, hogy legalább fél óra könnyed séta mindennap beleférjen. Ugyanakkor, ha minden egyes nap akár több órát is edzünk, akkor a szervezetünknek nem marad elég ideje regenerálódni, az izmainknak pedig fejlődni. Cserébe krónikusan fáradtak lehetünk és megnőhet a szervezetünkben a kortizol nevű stresszhormon szintje, ami megnöveli az esélyét a haskörnyéki hízásnak.

A sportolást sem szabad túlzásba vinni. Fotó: Getty Images

Tévhit: sokat kell aludni

Az alvást nem szabad túlzásba vinni, mivel a megfelelő pihenés egy tartományon belül mozog. Vagyis a túl kevés és a túl sok alvás is ártalmas lehet az egészségünkre. A “túlalvás” növelheti a szívbetegség, szorongás, cukorbetegség, szorongás és elhízás kockázatát. Ha napi 7-8 óra rendszeres alvás mellett is tartósan krónikusan fáradtnak érezzük magunkat, akkor érdemes lehet orvoshoz fordulnunk.

Tévhit: tilos zsírt enni

A zsírszegény táplálkozásnak is rengeteg a szószólója, de arra érdemes figyelni, hogy a zsiradékokat teljesen ne iktassuk ki az étrendünkből. Hogy mást ne mondjunk, a zsírban oldódó vitaminok felszívódásához a zsírok elengedhetetlenek, akárcsak az energiaháztartás egyensúlyának fenntartásához, és az immunrendszer megfelelő működéséhez. A transzzsírokat és hidrogénezett olajokat érdemes kerülni, de az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat tartalmazó ételek fogyasztása ajánlott. Vörös húsú halak, tojás, avokádó, diófélék, olajos magok, chiamag, olívaolaj: mértékkel fogyasztva mind egészséges zsiradékforrások.

Tévhit: sok vizet kell inni

Arra is sokszor hívják fel a figyelmünket, hogy igyunk elég vizet, de kérdés, kinek mi az elég. A megfelelő napi mennyiséget a korunk, az életmódunk és a földrajzi, környezeti tényezők is befolyásolják. A túlhidratálásnak is megvannak a veszélyei, mivel túlzottan visszaeshet tőle a vér nátriumszintje, továbbá a sejtek, és akár az agy megduzzadását is okozhatja. Ha pedig a vesék nem tudnak lépést tartani a bevitt folyadék mennyiségével, akkor felvizesedhetnek, fejfájást, zavarodottságot, hányingert, hányást kiváltva. A túlhidratálás legbiztosabb jele, ha a vizeletünk teljesen színtelenné és átlátszóvá változik.