Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. Párássá válik a levegő, foltokban köd, illetve alacsonyszintű felhőzet is képződhet. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -1 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Ma végre mindenütt eláll a szél és a hidegfronti hatás is megszűnik.