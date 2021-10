Pihenés helyett ez segít a hátfájáson

Mire utalhat a lélegzetvétel közben érzett hátfájdalom?

"A rendszeres testmozgás segíthet visszaadni és javítani erőnlétünket, állóképességünket és rugalmasságunkat, egyszersmind segít gyorsabban kilábalni az akut derékfájdalomból. Éppen ezért fizikai aktivitásunk megőrzése az egyik legcélravezetőbb és széles körben ajánlott módja a derékfájdalom kezelésének" - fogalmaz a The Conversation oldalán megjelent közös cikkében Suzanne McDonough és Michael Thacker, az írországi RCSI egyetem két professzora, illetve Joanne Marley, az észak-írországi Ulster Egyetem szakembere. Mint írják, gerincünk mozgásra, hajolásra és emelésre termett, nem pihentetésre, a rendszeres fizikai igénybevétel pedig erősen és rugalmasan tartja csontjainkat és a lágy szöveteket.

A hátfájás kezelésében hatékony módszer lehet a testmozgás. Fotó: Getty Images

Mitől válik fájdalomcsillapítóvá a mozgás?

A fizikai aktivitás széles körben javasolt terápiás módszer a fájdalommal élő emberek számára, a kutatók ugyanakkor továbbra is vizsgálják, hogyan és miért lehet működőképes, illetve milyen dózisban gyakorolva a legideálisabb afájdalomcsillapításához. A hagyományos nézet elsősorban arra összpontosít, hogy a mozgás milyen hatást fejt ki a gerinc körüli struktúrákra - például a gerincizmok és a hasizmok erősítése révén. Bár ezeket a teóriákat részben alá is támasztják a kutatási eredmények, mégsem adnak teljes magyarázatot arra, miért képes enyhíteni a mozgás a hátfájdalmat.

Egyre több tudományos bizonyíték utal viszont arra, hogy a testmozgás idegrendszerünk működésében is előnyös változásokat indukál. Lényegében arról van szó, hogy közvetlenül befolyásolja, miként érzékeljük a fájdalmat, egészen pontosan csökkenti a potenciálisan káros ingerekkel szembeni érzékenységünket. Ezt a fajta csökkent fájdalomérzékelést edzés által kiváltott hipoalgéziának nevezik. Egy 2019 novemberében a Pain című folyóiratban megjelent tanulmány szerint már egyetlen alkalom magas intenzitású aerob testmozgás (például 15 perc kerékpározás vagy futás) is képes beindítani ezeket a fájdalomcsillapító folyamatokat mintegy fél óra elteltével.

A sportolás fájdalomcsillapító hatását egyéb kölcsönhatásba lépő folyamatok is támogatják, így például az olyan természetes fájdalomcsillapító hatású vegyületek felszabadulása a szervezetben, mint az endokannabionidok, az adrenalin, a noradrenalin, az endorfinok és a szerotonin. Ezek ráadásul nemcsak közvetlenül a fájdalmat csökkentik, de hangulatjavító hatásúak is. Márpedig a fájdalomérzetről ismert, hogy gondolataink és érzéseink is kihatással vannak rá, akárcsak az, hogy mennyiben érezzük úgy, hogy van irányításunk a fájdalom felett.

Vélhetően ugyancsak szerepet játszik a mozgás által kiváltott hipoalgéziában, hogy a fizikai aktivitás hatására új és hasznos kapcsolatok képződnek az idegrendszeren belül. E strukturális változások hosszabb időskálán működnek, mint a mozgás által beindított biokémiai folyamatok, mindazonáltal a kutatók feltételezései szerint hosszabb távon is hozzájárulnak a fájdalom csökkentéséhez. A cikk szerzői szerint a testmozgásról összességében úgy tűnik, hogy még az esetleg közben érzett fájdalom ellenére is képes aktiválni ezeket a fájdalomcsillapító hatásokat.

Maradjunk mozgásban!

Szerencsére nincs olyan specifikus mozgásforma, amely nélkülözhetetlen lenne a derékfájdalom enyhítéséhez. Bármilyen fizikai aktivitás hasznos lehet, beleértve a sportedzéseket és egyéb hétköznapi elfoglaltságokat egyaránt. Fontos azonban, hogy a mozgást mindig az aktuális teljesítőképességünkhöz igazítsuk, majd fokozatosan emeljük az intenzitást, így elejét véve a sérüléseknek. Emellett keressünk olyan mozgásformát, amelyet élvezünk, és amelyet hosszú távon is rutinszerűen tudunk gyakorolni - a fájdalmat ez fogja ugyanis a leghatékonyabb enyhíteni, illetve meggátolni, hogy a későbbiekben visszatérjen a panasz. A sportoláson túl bőven akadnak továbbá más lehetőségek is arra, hogy némi plusz aktivitást csempésszünk a napjainkba. Már az is sokat számít, ha néhány óránként lépcsőzünk egy keveset, valamint nem ülünk túl sokáig ugyanabban a testtartásban. Akár egy álló munkavégzéshez kialakított asztal beszerzését is érdemes lehet megfontolni.

"A hátfájdalmat ritkán okozza valamilyen súlyosabb probléma. Jellemzően egyszerű húzódások és izomfeszültség eredménye, és néhány héten belül magától rendeződik. A legjobb, amit tehetünk, hogy aktívak maradunk és rendszeresen edzünk. Sokkal inkább ez az ajánlott, mint az injekciók és műtétek. Még ha a hátfájdalom tartósnak bizonyul is, és akár hónapokig vagy évekig fennáll, a fizikai aktivitás fokozása az egyik legjobb lehetőség arra, hogy kezelni tudjuk" - hangsúlyozzák a szakértők.