Hátfájás légzéskor: ezt jelzi

Hátfájástól szinte mindenki szenved az élete egy bizonyos szakaszában, de nem ritka az sem, hogy valakinél évekig, sőt évtizedekig gondot okoz ez a panasz. Míg korábban nagyobb arányban érintette az idősebb korosztályt, a rengeteg ülést igénylő munkakörök elterjedésével a hát- és derékfájdalmak már egyre fiatalabb korosztályban gondot okoznak. A Medical News Today cikke kimondottan a lélegzetvételkor jelentkező hátfájás okait gyűjtötte össze.

Mire utalhat a mellkasi fájdalom? A mellkasifájdalomolyan jelzés, amelynek mindenképpen ki kell deríteni az okát, hiszen gyakran kezelést igényel. Sokszor valamilyen szívbetegség áll a hátterében, előfordulhat azonban, hogy egészen máshonnan ered a panasz. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A lélegzetvételkor felerősödő hátfájdalom mögött több komoly betegség is állahat, ezért érdemes komolyan venni ezt a tünetet. Többek között az alábbi betegségek egyikét is jelezheti:

Izomhúzódás

A hát felső részében érezhető fájdalom többnyire izomhúzódás miatt alakul ki. Általában egy hirtelen mozdulattól, esetleg akkor, ha nehezet emeltünk. Légzéskor fájdalmat okozhat, mivel a levegő mozgatása a tüdőben feszíti a hátsó izmokat. Hideg vizes borogatással, nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel és sok pihenéssel kezelhető, a sérült részt ilyenkor a lehető legjobban kímélni kell.

Mellhártyagyulladás

A mellhártya két lemezzel rendelkezik, az egyik a tüdőt borítja, a másik a mellkas belső felét. A köztük lévő folyadék biztosítja a lemezek szabad mozgását légzéskor. Ha mellhártyagyulladásról beszélünk, ez a folyadék megszaporodik, gennyessé válik, sőt, akár össze is nyomhatja a tüdőt. Többnyire a mellkasban, illetve a vállak irányába kisugárzó fájdalommal is jár, illetve gyakori tünet lehet a köhögés, láz, fáradtság és gyors pulzus. A mellhártyagyulladás általában a súlyostüdőgyulladásmiatt alakul ki, ez esetben nagyon veszélyes, azonnali kezelést igénylő állapot.

A hátfájdalom veszélyes betegségekre hívhatja fel a figyelmet. Fotó: Getty Images

Törött csigolya

A gerincoszlopot alkotó csigolyák egy súlyosabb baleset során - például autóbaleset vagy egy komoly sportsérülés - megrepedhetnek, vagy el is törhetnek. A gyengébb csontozatú, osteoporosisban szenvedő embereknél jóval nagyobb az esélye az ilyen jellegű sérüléseknek, azok egy egyszerű elesés hatására is kialakulhatnak. Hogyha a gerinc felső részén található csigolyák egyike sérül meg, az lélegzetvételkor erős fájdalmak vált ki, ami többnyire mozgás során is felerősödik. Ellátása azonnali orvosi segítséget igényel.

Pánikroham

Az erős szorongással küzdőknél a pánikroham hirtelen, szinte egy pillanat alatt tör elő. A mellkasi fájdalom és légzési nehézségek mellett izzadás, remegés,szédülésés heves szívdobogás jelentkezhet. Az érintettek sokszor szívinfarktusnak hiszik a rohamot, ami növeli a szorongásukat és a tünetek így még intenzívebbé válnak. A kezelés során a gyógyszerek mellett nagy hangsúly van a különböző relaxációs technikák elsajátításán is, légzőgyakorlatokkal jól kontrollálható a roham.

Gerincferdülés

A gerincferdülés (más néven scoliosis) a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz. Súlyosabb esetben az elváltozás miatt lélegzetvételkor is érezhető fájdalom a hát és a vállak környékén. A hátizmok megerősítése és bizonyos tornagyakorlatok segíthetnek enyhíteni a kellemetlen panaszokat.

Szívroham

A szívbetegségek többnyire a mellkasban, valamint a hátban érezhető fájdalmat, valamint légzési nehézségeket válthatnak ki. A közhiedelemmel ellentétben a legtöbbször nem hirtelen jelentkeznek a tünetek, általában enyhébb, majd egyre erősődő panaszokat vált ki. Megfigyelések alapján a nőknél nagyobb arányban jelentkezik a fájdalom a hátban. Azonnal hívjunk mentőt, ha az alábbiakat tapasztaljuk:

mellkasi fájdalom;

rosszullét vagy szédülés;

a hát, a nyak vagy az állkapocs fájdalma;

légszomj;

fájdalom a karban vagy a vállban.

Fertőzés

A leggyakoribb, mellkasifertőzésokozta megbetegedés a tüdőgyulladás, illetve a hörghurut (bronchitis). Ezek a betegségek rendszerint légzési nehézségeket és izomfájdalmakat okoznak, a tüdő egy részének gyulladásos duzzanata miatt pedig a légzés hatására a fájdalom is felerősödik. A pihenés és bőséges folyadékfogyasztás mellett sok esetben orvosi ellátást is igényelnek ezek a fertőzések.