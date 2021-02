Furcsa tünet, amit a túl sok ülés okoz

Ülőmunka mellett mennyit javasolt mozogni? Kattintson és kiderül!

A hosszas egy helyben ücsörgés kapcsán legtöbbször a hát- és derékfájdalmak kerülnek előtérbe, amelyek valóban megkeseríthetik az ülőmunkát végzők életét. Igen ám, de nem feledkezhetünk meg arról a testrészünkről sem, amelynek jóvoltából kényelmesen tudunk ülni - vagyis a fenekünkről. Bizarrul hangzik, de minél többet ücsörgünk a fenekünkön, a farizmok működése annál inkább károsodik, szép lassan "elfelejtik", mi lenne a feladatuk, és úgynevezett gluteális amnézia alakul ki. Ezt a köznyelvben a kissé mókás "döglött popsi szindróma" néven emlegetik, és az ülő életmód elterjedésével egyre többeket érint - számol be róla a Health.com cikke. Andrew Bang, a Clevelandi Klinika wellness intézetének csontkovácsa szerint a gluteális amnézia akkor alakul ki, amikor a fenék három nagy izmának egyike, a gluteus medius működése zavart szenved. Ennek oka lehet az, hogy túl sokat ülünk a székben vagy a fotelben, de aktívabb életmódot folytatók körében is előfordulhat akkor, ha nem végeznek kifejezetten a fenék izomzatát megdolgoztató tevékenységet, gyakorlatokat. Gyakori probléma a döglött popsi szindróma például a maratonfutók körében, illetve azoknál a testépítőknél, sportolóknál, akiknek nagyon erős a combizmuk.

Az ülőmunkát végzőknél egyre gyakoribb a gluteális amnézia. Fotó: Getty Images

Farizmok pihenő üzemmódban

A gluteus medius fő feladata a medence stabilitásának biztosítása - ha ezt nem tudja megfelelően ellátni, testünk működése több ponton is felborul. Kezdetben derék- és csípőtájifájdalomjelentkezhet, majd ahogy a test próbálja kompenzálni az egyensúlyhiányt, térd- és bokaproblémák is felüthetik a fejüket. A döglött popsi szindróma kialakulásának megértéséhez nem árt tisztában lenni az izmok működésével. Testünkben több antagonista, azaz ellentétesen dolgozó izompár is található, ezek úgy működnek, hogy ha az egyik izom megfeszül, a másik elernyed, és pihenő állapotba kerül. A gluteus medius is egy ilyen antagonista izom: amíg ülő helyzetben vagyunk, a csípőhajlító izmok dolgoznak, azok feszesek, a farizom pedig azt a jelzést kapja, hogy ideje "pihenni". Ha a hosszas ücsörgést követően sem dolgoztatjuk meg a fenék izomzatát, akkor előbb-utóbb elgyengül, és az alapvető feladatát sem tudja megfelelően ellátni.

Tesztelje, ön is érintett-e!

A csontkovács szerint több módszerrel is megbizonyosodhatunk róla, hogy minket is érint-e a gluteális amnézia. Az egyik ilyen a Trendelenburg-teszt: álljunk egyenesen, húzzuk ki magunkat, majd az egyik lábunkat hajlítsuk be hátrafelé úgy, hogy fél lábon álljunk. Ha a felemelt lábbal azonos oldalon a csípőnk megsüllyed, az arra utal, hogy a gluteus medius izom meggyengült. A szakértő szerint a gerinc görbületéből is következtethetünk a problémára. Az egészséges gerinc enyhén íves, ám ha az alsó szakasza S-betűhöz hasonlóan, nagyon görbül, az arra utal, hogy a csípőhajlító izmok túlságosan feszesek, és előre húzzák az alsó gerincet. Ha arra gyanakszunk, hogy a döglött popsi szindróma minket is érinthet, érdemes gyógytornászhoz fordulni, hogy minél hamarabb fény derüljön a problémára, és a szakember segítségével célzottan kezdhessük megerősíteni a farizmainkat.

Így előzzük meg

A legjobb megoldás természetesen a döglött popsi szindróma esetében is a megelőzés, vagyis tudatosan figyeljünk arra, hogy ne hanyagoljuk el a farizmainkat. Ha ülőmunkát végzünk, óránként egyszer tartsunk rövid szünetet, amikor felállunk a székből és sétálunk kicsit, vagy végzünk néhány guggolást. Az edzésprogramunkba is érdemes tudatosan beilleszteni a fenékformáló gyakorlatokat, a guggolások és csípőemelések mellett ilyenek az oldalfekvésben végzett lábemelések is. "Feküdjünk az egyik oldalunkra nyújtott lábbal, támasszuk meg a felső testünket, majd a felül lévő lábunkat emeljük fel úgy, hogy a lábujjak a talaj felé nézzenek. Ebben a szögben a gluteus medius és a gluteus minimus izmok is célzottan dolgoznak, így 10-15 ismétlés után érezni fogjuk a hatást" - tanácsolja Andrew Bang.